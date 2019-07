Sabato 20 Luglio 2019

GENAU Summer Closing

GENAU Djs: BLACK CROW - Gandalf - Kessa - Seven Sins

Ingresso in lista NOMINALE: 5€ entro mezzanotte - 7€ entro l'1.00 - 10€ dopo (15€ non in lista)

Liste RIDUZIONE online (scegli il PR di riferimento) ---> https://www.genauturin.com/eventi/genau-closing-party-2019/

Info e liste contattando i PR oppure: 392-8039321 - genau.turin@gmail.com / Il flyer firmato dal PR vale come ingresso ridotto



Ticket "SALTACODA" a 7€ + d.p. in quantità limitata fino al 19 Luglio (ingresso prioritario, valido tutta la notte) ---> https://xceed.me/list/genau/event/torino/72041



Q35 - Via Quittengo 35 - Torino



Un’altra lunga stagione GENAU volge al termine. Una stagione che ha proposto un mix di artisti sia nuovi per Torino sia già conosciuti e che ha portato nei club della città da settembre a oggi una lunga lista di nomi che include Voiski, Answer Code Request, Freddy K, Judas, Alfredo Mazzilli, Boris, Boston 168, Max Durante, Anetha, Alex.do, Adriana Lopez, Oscar Mulero, Nur Jaber, Paula Temple, Aleja Sanchez, Ansome, Hector Oaks, Donato Dozzy, Cleric, Insolate, 999999999, Rebekah e I Hate Models.



Senza però dimenticare i resident: sono infatti loro ad accogliervi ogni volta sul dancefloor, creando quell’atmosfera che fa inoltre esprimere al meglio gli special guest di ogni serata. Ed è ai resident dj che è dedicato l’ultimo appuntamento stagionale, Sabato 20 Luglio, negli spazi industriali del Q35. Così ad alternarsi in consolle saranno BLACK CROW, ultimo acquisto di casa Genau, Seven Sins, duo che ormai è entrato a pieno diritto nel novero dei techno dj cittadini, oltre a Kessa e Gandalf, sempre presenti nella squadra Genau sin dagli albori del progetto.