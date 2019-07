MALACOUSTIC LIVE

Sabato 20 Luglio ore 20.45. Live "Aperitivo"

Ingresso gratuito.

Apericena dalle 19.00 alle 22.00



Suonano acoustic rock (60/70, new wave 80, grunge 90 and more...) e sono amanti della sacra bevanda luppolata, il nome è venuto da sé.

Una nuova formazione con elementi di SOAB, Black Wings of Destiny e WHITE LLAMA pronta ad incendiare le bollenti serate estive torinesi.



+ Melody Makers dj set





Prima e dopo il live Melody Makers 'Mini Summer's Sun' Only Vinyl dj Blaster T

da Sabato 06 Luglio 2019 a Sabato 27 Luglio 2019 quattro serate per annusare la scena, per scoprire perle e portarsi a casa la sensazione di aver scelto il posto giusto. Ai giradischi dj Blaster T. dj torinese in pista da 25 anni! Per quattro serate dalle ore 19:00 aperitivo fino a chiusura "ONLY VINYL" per scatenare una miscellanza di: indie, New Wave, Garage, Post Punk, Birit Rock & 80's Synth Pop senza se e senza ma tutto a 45 giri e 33 giri