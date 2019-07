Bad Medicine - Italian Bon Jovi Tribute

Sabato 20 luglio dalle 22:00

Via Camillo Benso Conte di Cavour 18, Villafranca Piemonte (TO)

Info e prenotazioni 347 0570073







I BAD MEDICINE nascono nel 2002 da un’idea di Danilo Bar con l’intento di riproporre i brani che hanno reso storica la rock band statunitense dei BON JOVI. L’attitudine sfacciatamente “eighties” del gruppo rende gli shows unici, adrenalinici e imperdibili. E’ possibile rivivere le emozioni di songs stupende tratte dal primo omonimo album, passando da 7800° fahrenheit e Slippery when wet, arrivando a New Jersey e Keep the faith.

I pezzi vengono eseguiti con la stessa fedeltà musicale e vocale proposta nei dischi della mitica band del New Jersey ed interpretati con la grinta ed il coinvolgimento, da VERI fans, quali i membri dei Bad Medicine sono. Dopo diversi cambi di formazione la band attualmente è così composta:

JOSH ZIGHETTI (Vocals). Cantante e compositore dei melodic rockers Hungryheart con 2 album all’attivo e un terzo in uscita sotto contratto con Tanzan Music (www.hungryheart.it);

DANILO BAR (Guitars & Vocals) all’attivo 5 album con la storica power metal band White Skull in cui figura come autore di tutte le sezioni di chitarra, autore e co-produttore di uno di essi (The XIII Skull – White Skull – Frontiers Records; www.whiteskull.it);

DAVE SADOK (Keyboards & Vocals)

SALVO BASILE (Bass & vocals) bassista attivissimo e molto richiesto della scena Torinese

STEVE BUCCI (Drums & Vocals) un album all’attivo con gli hard rockers Soul Seller sotto contratto con Avenue of Allies (www.soulseller.it)