Secondo appuntamento per il Monferrato Organ Festival che dopo il debutto avvenuto a Cocconato approda Sabato 20 luglio a Castelnuovo don Bosco. Il concerto che avrà inizio alle 18, si terrà al Colle don Bosco nella Basilica Pontificia. Alla consolle dello spettacolare organo a tre tastiere costruito dalla Bottega Organara Pinchi di Foligno nel 2000, siederà Alessandro Bianchi il quale proporrà all’ascolto alcune tra le composizioni più significative del compositore americano Gordon Young del quale si celebra il centenario della nascita.

Gordon Young. Organista e compositore americano, è nato a Mc Pherson (Kansas) il 15 ottobre 1919. Il suo corso di laurea in musica è stato conseguito al Southwestern College di Winfield, nel Kansas. In seguito, è stato allievo dell'organista Alexander McCurdy al Curtis Institute of Music di Philadelphia negli anni '40 e, successivamente, ha ricevuto il suo Doctor of Sacred Music nel Southwestern nel 1964. Young ha ricevuto 18 premi consecutivi di composizione. ASCAP. Le sue opere pubblicate sono oltre 800 e alcuni dei suoi inni della chiesa, come il suo Now Sing We Joyfully to God, e le sue composizioni d'organo come il suo Preludio in stile classico, sono entrati nel repertorio di moltissimi organisti. Morì il 2 ottobre 1998 a St. Clair Shores (Michigan). Uno dei suoi pezzi, Contempora Suite è stato approvato dalla Florida Bandmasters Association per le competizioni Solo & Ensemble.

Il programma prevede: Cathedral Suite, The Happy Trumpeter (Trumpet Tune ), Pageant, Prelude su “What a friend we have in Jesus”, Holiday for pedals only, Sonatina, Passacaglia e Fugato, 4 Pezzi da “Preludes for Worship”, Prelude in classic style, Baroque Suite e Variations on an American Hymn Tune. Tutto il concerto è contenuto in un pregevole cd del marchio discografico Elegia “world premiere recording” registrato all’organo di Villasanta (MB).

Il concerto sarà con ingresso a libera offerta