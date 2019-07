Il Forte di Exilles ha una storia fatta di guerre, confini e leggende. Simbolo di equilibrio fra tradizione e modernità, ha l’imponenza delle antiche rocche fortificate e una suggestiva architettura che da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto è scenografia di un ricco calendario di appuntamenti per grandi e bambini. Per la quinta estate consecutiva infatti, musica, arte e letteratura invadono il Forte che vive di nuovo splendore attraverso l’intreccio fra la bellezza dei luoghi e il fascino di parole, immagini, incontri. Anche quest'anno il Forte ospita il Festival Teatro & Letteratura di Tangram Teatro.

È un progetto di Regione Piemonte a cura di Fondazione Circolo dei lettori, Associazione Culturale Inoltra e Comune di Exilles. In collaborazione con Tangram Teatro, Borgate dal Vivo. Partner Associazione Amici del Forte di Exilles. Partner tecnici Associazione Turistica Pro Loco Exilles e Scavino.

Due fine settimana a cura di Simone Campa dedicati al Sound Healing, disciplina olistica che sfrutta la capacità rigenerante, rilassante, meditativa e spirituale del Suono in tutte le sue forme ed espressioni. Il 6 e 7 luglio (i Suoni del Cosmo e degli Elementi) e il 20 e 21 luglio (i Ritmi della Terra e della Natura) sono in programma 50 incontri esperienziali, laboratoriali e di ascolto guidato per adulti e bambini con operatori olistici del suono da Italia, Germania, Svizzera; danzatori, coreografi e ricercatori da Puglia e Francia; musicisti da Mediterraneo, Africa e India. In collaborazione con Peter Hess Institut Germania, Peter Hess Academy Italy e Sonosphera Sound Healing, Hess Klangkonzepte e OlliHess.

I sabati 6 e 20 luglio si inizia alle ore 9 con una lezione di yoga sul prato esterno, ai piedi del Forte. Si prosegue per tutto il giorno con i laboratori, nelle sale interne, per poi concludere con una cerimonia musicale che si protrae fino a mezzanotte.

Le domeniche 7 e 21 luglio si inizia con il Concerto all’Alba, alle ore 6, sul giasset del Terzo Paradiso. Seguono la lezione di yoga all'aperto e i laboratori, fino alle ore 20.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria

340 5598709 | sonospheraholistic@gmail.com | sonosphera.com

Informazioni Fondazione Circolo dei lettori 011 4326827 | info@circololettori.it