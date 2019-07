Off Topic, via Pallavicino 35, Torino

Venerdì 19 luglio, ore 21

Dellera live

Dellera è autore, cantante e polistrumentista. Inglese d'adozione, respira per oltre 10 anni la scena musicale inglese ed internazionale. Ritornato in Italia nel 2006 diventa membro degli Afterhours con i quali realizza tre tour americani, compone e registra l'album "I Milanesi ammazzano il Sabato" e vince al Festival di Sanremo il premio della critica nel 2008.

Si distingue come protagonista di collaborazioni con artisti tra i quali Dente, Il Genio e Calibro 35 con i quali registra una rivisitazione de "L'Appuntamento" di Ornella Vanoni ed singolo "Il Beat Cos'è" che per 5 settimane si posiziona al N° 1 della Indie Musik Like e per 5 mesi nella top five diventando il terzo singolo del 2010 per la Indie Musik Like. A settembre 2010, dopo un bellissimo concerto al MArteLive Festival, l'incontro con Giuseppe Casa e pochi mesi dopo la firma di un contratto di management con l'omonima etichetta discografica MArteLabel, con cui nell'ottobre del 2011 pubblica l'album "Colonna Sonora Originale" ricevendo un successo di critica al di là di ogni aspettativa. "Il motivo di Sima", primo singolo dell'album entra in programmazione sulle principali radio italiane posizionandosi per oltre tre mesi nella Top Ten della Indie Musik Like salendo fino al 3° posto. Nel mese di gennaio 2012 "Il Tema di Tim & Tom" è scelto per aprire il video della sfilata Men FW 2012/2013 di Ermenegildo Zegna e, per la prima volta viene offerto il palcoscenico internazionale dell'alta moda alla musica di un'artista indie italiano. Nel mese di marzo DELLERA registra "Effetto Notte" un film studio Live dell'album al quale prendono parte il meglio dello scenario Indie italiano con artisti quali: Giovanni Gulino (Marta sui Tubi), Diego Mancino, Dente, Calibro35, Rodrigo d'Erasmo, Enzo Moretto (A Toys Orchestra), Gianluca de Rubertis (Il Genio). Ad aprile 2012 DELLERA pubblica insieme agli Afterhours il nuovo disco "Padania" e a maggio si aggiudica il premio Miglior Voce 2012 KeepOn, assegnato dai direttori artistici dei live club italiani. Esce il secondo singolo "Le Parole" che entra nella Top Ten della Indie Music Like per oltre due mesi. DELLERA risulta il 4° artista più programmato della Indie Musik Like per l'anno 2011/2012. Nel mese di settembre 2012 "Colonna Sonora Originale" viene votato dalla giuria del Premio Tenco come finalista per la migliore opera prima dell'anno. A settembre 2014 esce il primo singolo "Ogni cosa una volta" che anticipa il secondo album da solista; il brano, contenuto nella colonna sonora del nuovo film di Pierfrancesco Favino, "Senza nessuna pietà", viene presentato al Festival di Venezia.

Il 19 dicembre esce il singolo e title track che anticipa l'album in uscita a gennaio, "Stare bene è pericoloso". Dal 2015 è impegnato anche in altri progetti paralleli come il power trio The Winstons insieme ad Enrico Gabrielli e Lino Gitto e il duo DelleraDeRubetis con il quale nel 2017 ha dato alla luce un EP omonimo per MArteLabel.

Ingresso libero

Info

offtopictorino.it

011.0601768