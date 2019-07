Off Topic, via Pallavicino 35, Torino

Martedì 23 luglio, ore 19

Cantautori in Canottiera

con Davide Shorty e Kiol

La scena musicale indipendente italiana si racconta, tra canzoni e parole, nel cortile di Off Topic. Protagonisti dell’ultimo appuntamento di martedì 23 luglio: Davide Shorty, il cantautore, rapper, produttore e beat-maker siciliano che unisce la tecnica del rap alle melodie ed armonie del soul e Kiol, il cantautore torinese che ha aperto il tour di Natalie Imbruglia nel Regno Unito.

Cantautori in Canottiera è ideato e prodotto da The Goodness Factory, con capovoga e direttore artistico Alberto Bianco e la partecipazione di Marco Di Brino, musicista e mattatore.

Ingresso a offerta libera

DAVIDE SHORTY

Davide Shorty é un cantautore, rapper, produttore e beat-maker siciliano che unisce la tecnica del rap alle melodie ed armonie del soul.

Dopo aver fatto parte del gruppo rap Siciliano Combomastas ed aver realizzato l’album solista “Piccolo” (La Grande Onda, 2007), il singolo “U Tagghiamu `Stu Palluni...?!” (2008) e l’album “Shorty VS The Supa Produsa” (2010) si trasferisce a Londra alla ricerca di una nuova consapevolezza artistica e personale. Nel 2012 fonda la band Retrospective for Love con cui calca numerosi palchi di prestigio in Europa (come Soundwave Croatia, Mostly Jazz Festival o il Funk and Soul Weekender di Soundcrash), facendo inoltre da opening act per uno dei pionieri del neo soul, l’americano Bilal, e per il giovane prodigio neo-zelandese Jordan Rakei con cui Davide collabora come backing vocalist. “Retrospective for Love EP” (2014) è il loro debutto discografico tra hip-hop, soul, dub/reggae e la più pura sperimentazione, seguito nel 2017 dal primo album ufficiale “Random Activities of a Heart” (Wormfood Records). Nel 2015 partecipa alla IX edizione di X Factor classificandosi al terzo posto nella squadra di Elio (Elio e le Storie Tese) e rilascia il suo EP d’esordio come “Davide Shorty” contenente la hit “My Soul Trigger” per Sony Music Italy. Nel 2016 firma per l’etichetta indipendente italiana Macro Beats Records (etichetta che ha portato al grande pubblico artisti come Ghemon e Mecna) e rilascia il singolo “Cosa vorrei”. “Straniero” è il suo primo album ufficiale, rilasciato il 24 febbraio 2017 per Macro Beats Records che vanta le collaborazioni di artisti del calibro di Daniele Silvestri e Tormento. Il suo Straniero Tour 2017 conta più di 40 date in Italia, tra cui le aperture per Solange Knowles al prestigioso Teatro Petruzzelli di Bari, per Robert Glasper Experiment al Locus Festival (con Serena Brancale ed AINÉ) e per Robert Glasper Trio al Teatro Golden di Palermo. Sempre nel 2017 porta l’album della sua band Retrospective For Love in tour per il Regno Unito e successivamente prende parte al God First European Tour, cantando per la band dell’artista britannico mr jukes, progetto solista di Jack Steadman (frontman dei Bombay Bicycle Club).

Davide continua a portare la sua musica dividendosi tra Italia e Regno Unito, negli ultimi due anni ha preso parte agli album di artisti di fama nazionale come Daniele Silvestri, Johnny. Marsiglia e Claver Gold ed ha realizzato l’album “Terapia di gruppo” con i Funk Shui Project, rilasciato a settembre 2018, il cui tour sta riscuotendo grandi successi e proseguirà per tutto il 2019.

KIOL

Kiol è un cantautore, musicista e produttore nato a Torino nel 1997 ma di base a Londra. Le sue canzoni sono piene di melodie pop, alternative folk e ritmi soul. Quando nel 2016 si è trasferito in Irlanda era solo un batterista soprannominato “Ceol” che si pronuncia “Kiol” cioè “Musica” in gaelico. Da questo momento Kiol è diventato un cantautore.

Dal suo primo Ep “I come as I am” pubblicato con Warner Benelux il 6 gennaio 2017, ha tenuto più di 100 concerti in giro per l’Europa. Il suo secondo singolo “Hard Things” è stato prodotto dallo studio Grouse Lodge in Irlanda di Paolo Nutini. A febbraio del 2018 è stato invitato da Natalie Imbruglia ad aprire il suo tour nel Regno Unito e ha già condiviso il palco con artisti internazionali come Placebo, Patty Smith, Joan Baez, Editors, Tom Speight, The Strait Experience. Nel 2019 ha lavorato a Londa con Dimitri Tikovoi (Placebo, Blondie, Goldfrapp) per produrre nuovi singoli. Tra questi “Malva”, la canzone dedicata al villaggio irlandese dove tutto è iniziato.

Info

offtopictorino.it

011.0601768