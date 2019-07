Il Forte di Exilles ha una storia fatta di guerre, confini e leggende. Simbolo di equilibrio fra tradizione e modernità, ha l’imponenza delle antiche rocche fortificate e una suggestiva architettura che da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto è scenografia di un ricco calendario di appuntamenti per grandi e bambini. Per la quinta estate consecutiva infatti, musica, arte e letteratura invadono il Forte che vive di nuovo splendore attraverso l’intreccio fra la bellezza dei luoghi e il fascino di parole, immagini, incontri. Anche quest'anno il Forte ospita il Festival Teatro & Letteratura di Tangram Teatro.

È un progetto di Regione Piemonte a cura di Fondazione Circolo dei lettori, Associazione Culturale Inoltra e Comune di Exilles. In collaborazione con Tangram Teatro, Borgate dal Vivo. Partner Associazione Amici del Forte di Exilles. Partner tecnici Associazione Turistica Pro Loco Exilles e Scavino.

Gli eventi a cura di Tangram Teatro inaugurano con Le mie canzoni altrui, concerto-spettacolo di Neri Marcorè, sabato 27 luglio, ore 21. In scena l’attore e le canzoni che hanno costituito la colonna sonora della sua vita: da Fabrizio De André a Giorgio Gaber, passando per Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Ivano Fossati e James Taylor, alla cui poesia l’artista si rivolge per trovare le parole che raccontino la vita.

Neri Marcorè nasce a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo (Marche), nel 1966. Cresciuto nelle Marche, dopo il liceo si trasferisce a Bologna dove frequenta la scuola per interpreti e traduttori. In seguito, si fa conoscere dal pubblico italiano partecipando ad alcune trasmissioni televisive, nello stesso periodo in cui inizia anche l’attività di doppiaggio e la carriera di attore, che lo porterà in seguito al successo.

Informazioni Fondazione Circolo dei lettori 011 4326827 | info@circololettori.it

Gli appuntamenti sono a ingresso libero, tranne le visite a cura dell’associazione Amici del Forte di Exilles e dove diversamente segnalato. In caso di pioggia, gli spettacoli si svolgono presso la Cappella del Forte. A luglio e agosto, il Forte è aperto (ore 10-18, e dopo le ore 18 dove indicato nel programma) da martedì a domenica (lunedì 12 agosto è aperto); a settembre, solo sabato e domenica, in settimana per gruppi. Info visite al Forte (ore 11-12-14-16) e prenotazioni laboratori per bambini 327 6262304 | assfortexilles@gmail.com.