Giovedì 1 agosto 2019

dalle 19.00 alle 20.00

AperiDivo in cortile

Birra Tuborg o Aperol Spritz + Pizza fritta = 5€

alle 21.00

Diecicento35 live

@OFF TOPIC Via Giorgio Pallavicino 35 - Torino

- Ingresso libero -



Prenotazione tavoli per cena al #Bistrò:

mail: bistro@offtopictorino.it

tel: 011.060.17.68

whatsapp: 379.1039198



I torinesi Diecicento35 ci presentano sul palco del cortile il nuovo album "Secondo me" in versione acustica!



__________



DIECICENTO35



Un primo EP "Alba" pubblicato nel 2012 grazie al quale si esibiscono a Emersione Festival, al Mei di Faenza e al _resetfestival di Torino. Tra il 2014 e 2015 continuano calcare i palchi di prestigiosi festival come Collisioni, Miscela Rock e W il live, raduno nazionale di Arci, Aria di Friuli, dove condividono il palco con artisti del calibro di Caparezza e Bob Dylan.

Esce nel 2016 "Il Piano B", album d’esordio, che da subito riscuote consensi di pubblico e critica e con il quale la band registra il sold oud in due locali storici della città: Hiroshima Mon Amour e Cap10100. L’anno successivo i Diecicento35 arrivano in finale al contest Fiat Music, ideato da Red Ronnie, e partecipano all’ultima puntata della storica trasmissione Roxy Bar al fianco di artisti come Elisa, Samuele Bersani e Fausto Mesolella. Successivamente Fiorello li ospita a Edicola Fiore, programma in onda su Sky dove il loro singolo viene presentato eccezionalmente da Nek. Partecipano inoltre a Capitalent, contest di Radio Capital, dove il loro singolo “La primaveravolta” viene decretato dai Negrita “miglior proposta” ed entra nella playlist ufficiale di Radio Capital, contestualmente il video del brano viene selezionato da Mtv New Generation per Just Discovered.

Grandi soddisfazioni anche sul fronte del live, i Diecicento35 aprono infatti concerti di Litfiba e The Giornalisti e si esibiscono all’Allianz Stadium in occasione della Partita del cuore difronte a 40.000 persone. “La fine del mondo” e “Come me” anticipano il nuovo album “Secondo me”, uscito il 19 aprile 2019, scritto da Lorenzo Bulgarini e Marco Bressello, prodotto, mixato e masterizzato da Andrea Fusini.

Il titolo di questa nuova produzione prende spunto dalle parole che in questi due ultimi anni sono state più volte pronunciate dalla band: in sala prove, durante la pausa caffè, nei numerosi viaggi in tangenziale, nei pre e nei post concerto.

I Diecicento35 hanno scelto di rimettersi in gioco con questo nuovo lavoro, hanno studiato, esplorato, ascoltato miriadi di canzoni; le hanno lasciate interagire con le emozioni che attraversano le vene, le ossa, i cuori. Ciascuno a suo modo, ciascuno con un suo "secondo me"; iniziano sempre così le loro discussioni: forse per cautela, per una sorta diplomazia che mette al riparo da eventuali opinioni contrarie o per mettere luce al loro vero credo, il loro vero “io”.

Secondo me è un disco che prende posizione, schierandosi dichiaratamente a favore della canzone popolare italiana (quella da intonare ovunque, quella che trasmette emozioni, quella che parla di te, di me, di noi). Non è stato semplice scendere a compromessi per cinque "teste calde" di Mirafiori Sud, orgogliose come bambini. Ma nonostante i ripetuti attentati alla democrazia (che ogni “secondo me ” faceva vacillare) alla fine, per la seconda volta, I Diecicento35 ci sono riusciti.

Possiamo dire che questo secondo album parla del diritto di ciascuno ad esprimere le proprie opinioni che siano giuste o sbagliate. D'altra parte, il mondo è bello perché è vario! In questi dieci brani i Diecicento35 depositano la loro storia, la loro anima, il loro punto di vista più genuino, scevro da qualsiasi influenza esterna. Ma ci trovate anche le loro paure, i ricordi, gli amori e i loro quasi trent'anni.