Sabato 3 agosto 2019

dalle 19.00 alle 20.00

AperiDivo in cortile

Birra Tuborg o Aperol Spritz + Pizza fritta = 5€

dalle 20.00

OFF TROPIC BEACH PARTY / FESTA DI CHIUSURA ESTIVA

Bea Beat (Beatrice Surano) +

Dj Set Galline & Paillettes (Valentina Pozzi / Silvia Capuano / Elena Balbo)

@OFF TOPIC, Via Giorgio Pallavicino 35 - Torino

- Ingresso libero -

Prenotazione tavoli per cena al #Bistrò:

mail: bistro@offtopictorino.it

tel: 011.060.17.68

whatsapp: 379.1039198