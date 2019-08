9 agosto | h. 21.00 (Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili)

FORTE DI EXILLES - Cortile del Cavaliere

FOCUS AMBIENTE

in collaborazione con Agroinnova Centro di Competenza dell’Universtità di Torino

CELESTE GUGLIANDOLO – MASSIMO GERMINI

BRUNO MARIA FERRARO – PATRIZIA POZZI

ATTENTI AL LUPO!

WINDBLOW - La poesia della Terra

Tra musica, canzoni e poesia, un viaggio dove uomini, piante e animali si incontrano

Scritto e diretto da IVANA FERRI

Con Celeste Gugliandolo, Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi

Scene e luci Lucio Diana

Musiche di Lucio Dalla, Neil Young, Ivano Fossati, Louis Armstrong

Riferimenti letterari Mariangela Gualtieri e Giuliano Scabia

Arrangiamenti musicali Massimo Germini

Se l’ago della bussola della ricerca scientifica è sempre più puntato sul concetto di One Healt, forse dovremmo spostare nella stessa direzione i nostri sentimenti, la consapevolezza, la cura e il rispetto. Una sorta di “manutenzione degli affetti”, che ci re-indirizzi verso un punto dove convergono uomini, piante e animali.

Siamo “un corpo unico” che cresce, respira e procede in un’unica direzione. Ce lo dicono indirizzi filosofici o religiosi, ce lo dice oggi la scienza.

Ivana Ferri costruisce su queste basi uno spettacolo delicato e poetico che parla della natura in modo originale e non scontato. Un’immersione nel significato più profondo di cosa vuol dire il rispetto per l’ambiente che ci circonda e per le relazioni tra uomini e tra uomo e ambiente. E’ un breve viaggio che ci porta fino al punto dove scienza e poesia si incontrano, dove uomo e natura si confondono e dove prosa e musica diventano un “canto” unico che culla la parte più profonda e limpida di noi, quella bambina.

Info:

Amici del Forte di Exilles +39 3276262304

Circolo dei lettori di Torino +39 011 432 6827