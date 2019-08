Cresce l’attesa per il WAKE UP 2019, il festival di musica elettronica e pop che il 6, il 7 e il 14 SETTEMBRE, per il quarto anno, tornerà ad infiammare la Mondovicino Arena di MONDOVÌ con una serie di concerti di alcuni dei cantanti e deejay più seguiti del momento. MARTIN GARRIX (unica data italiana), SUBSONICA, ACHILLE LAURO, J-AX + ARTICOLO 31, BOOMDABASH e CHADIA RODRIGUEZ: questi solo alcuni degli artisti ad oggi confermati che saliranno sul palco durante le tre serate. Anche in questa edizione, che vanta una produzione ancora più grande degli anni precedenti, WAKE UP presenta una line up trasversale che propone diversi generi musicali e unisce un pubblico eterogeneo che arriva da tutte le parti d’Italia e d’Europa!

WAKE UP non sarà solo un contenitore di musica, ma anche di dibattito. Non mancheranno infatti i Talk Show pomeridiani assieme al giornalista e dj radiofonico Massimo Cotto, dedicati ad approfondimenti sui linguaggi digitali e all’incontro con influencers e personaggi web di tendenza.

A dare un primo assaggio della rassegna, oltre alle anteprime di MOV SUMMER FESTIVALby Wake Up, è stato anche l’evento ANTEPRIMA WAKE UP del 10 luglio, che per la prima volta ha portato WAKE UP oltre i confini della provincia di Cuneo fino ad Asti per una serata con DEEJAYTIME, EIFFEL 65 e CRISTINA D’AVENA, realizzata in collaborazione con AstiMusica.

Questo il calendario (in aggiornamento) di WAKE UP 2019, al via dal 6 settembre:

6 SETTEMBRE – MONDOVÌ (Mondovicino Arena) – ORE 21.00

Evento a pagamento

SUBSONICA

ACHILLE LAURO

ILARIO ALICANTE

7 SETTEMBRE – MONDOVÌ (Mondovicino Arena) – ORE 21.00

Evento a pagamento

MARTIN GARRIX (dj-set)

DA TWEEKAZ (dj-set)

14 SETTEMBRE – MONDOVÌ (Mondovicino Arena) – ORE 21.00

Evento a pagamento

J-AX + ARTICOLO 31

BOOMDABASH

CHADIA RODRIGUEZ

È possibile acquistare i biglietti di WAKE UP 2019 sui circuiti TicketOne e Ciaotickets o presso i rivenditori autorizzati (tutte le informazioni al link: www.wkup.it/tickets).

Tutte le informazioni su come raggiungere il festival e sui parcheggi sono disponibili all’indirizzo www.wkup.it/info.

