Un suggestivo percorso con un magico bus “cabrio” per scoprire le più belle vedute della città: tra scorci del centro storico, il racconto di aneddoti legati a Torino e la visita guidata con degustazioni, prende il via il Cabrio Eataly Food Tour!



Il tour porterà alla scoperta delle golosità torinesi prendendo il via in Piazza Castello, dalla targa che ricorda la celebre bottega di Benedetto Carpano. Visita poi a Eataly Lingotto, là dove una volta c’era la sede dell’opificio della Carpano: sarà una visita guidata tra i reparti, i ristoranti e i laboratori di produzione dal vivo, fino al Museo dedicato al vermouth e al suo inventore.



E tra un reparto e un altro, non mancheranno le degustazioni guidate delle eccellenze enogastronomiche piemontesi e del Belpaese. A fine serata, rientro in Piazza Castello gustando, a bordo, le praline al cioccolato!



Il tour è disponibile nelle seguenti date:

Venerdì 26 Luglio 2019

Venerdì 9 Agosto 2019

Venerdì 30 Agosto 2019

Venerdì 13 Settembre 2019

Venerdì 27 Settembre 2019



Prezzo: € 29,50

Incontro: Piazza Castello angolo via Viotti

Orario partenza: ore 19.30

La quota comprende: bus cabrio, guida e degustazioni

La quota non comprende: tutto ciò non segnalato in “la quota comprende”



Informazioni e Prenotazioni:

SOMEWHERE TOURS & EVENTS

Tel. +39.011.6680580

booking@somewhere.it

www.somewhere.it