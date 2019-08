Mercoledì 07 agosto, 2019- 21.00

Visibiliinvisibili

soggetto e regia Renzo Sicco

testi da Gabriele Romagnoli e Pier Paolo Pasolini

interpreti Silvia Nati, Angelo Scarafiotti, Mattia Mariani, Stefano Cavanna

regia video Marco Pejrolo

fotografie Pier Paolo Cito

voci registrate Lino Spadaro, Vinicio Capossela, Marco Morellini



Sono in tanti, attraversano le acque del Mediterraneo in cerca di sopravvivenza, scappano alla fame e alle guerre: sono i giovani africani e del sud del mondo che ignoriamo, emarginiamo, criminalizziamo per il nostro disagio verso la diversità. Lo spettacolo si apre alle parole che ci arrivano dalle partenze, dai viaggi (spesso tragicamente interrotti), dagli approdi, dalla vita insomma, dei migranti. Dalla resistenza di ieri una luce per la resistenza di oggi.



Spettacolo a cura di Assemblea Teatro nell’ambito delle manifestazioni estive promosse dalla Città di Torino



Ingresso: 5 euro, 3 euro per i residenti del quartiere e gli iscritti alle Biblioteche Civiche torinesi