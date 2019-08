Giovedì 15 agosto, 2019 - ore 21:00

Afrodita e le ricette immorali

con Gisella Bein e Luca Zanetti, regia di Renzo Sicco

“Afrodita” di Isabelle Allende e “Le ricette immorali” di Manuel Vazquez Montalban sono pubblicati da Feltrinelli Editore



“Mi pento di tutte le diete, dei piatti deliziosi rifiutati per vanità, così come mi pento di tutte le occasioni di fare l’amore lasciate andare

per occuparmi di faccende in sospeso o per virtù puritana”

Isabel Allende



Erotismo e cibo possono completarsi come ingredienti d’un buon piatto, miscelarsi e incontrarsi per dare forma a un fantastico gioco dei sensi. A questo ha pensato probabilmente la scrittrice cilena Isabel Allende quando ha dato vita ad Afrodita, storie di incontri – su carta – tra eros e gusto. E gli incontri possono essere scontri o riincontri, dolci, amari, piccanti o insipidi.

C’era bisogno però delle ricette: a fornirle sono stati la madre Ponchita Llona, abilissima cuoca che “non ho mai visto fare due volte lo stesso piatto perché introduce sempre ghiotte varianti, e questo in fondo è lo stesso criterio che tiene vivo anche un rapporto sessuale!” e lo scrittore spagnolo Manuel Vazquez Montalban con le sue stimolanti e provocanti ricette immorali.



Spettacolo a cura di Assemblea Teatro nell’ambito

delle manifestazioni estive promosse dalla Città di Torino



Ingresso: 5 euro, 3 euro per i residenti del quartiere e gli iscritti alle Biblioteche Civiche torinesi





Mausoleo della Bela Rosin Torino

Strada Castello Mirafiori 148/7, 10135 Torino