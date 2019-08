Neive, sabato 10 agosto, ultimo appuntamento con i Notturni sulla Strada Romantica delle Langhe e del Roero.

Si inizia alle 17.00 con la visita guidata del centro storico del paese; alle 18.00 presentazione del libro "In Vino Veritas" di Roberto Cerrato; alle 19.15 premiazione del contest fotografico "il bello di perdersi"; alle 20.00 appuntamento nella "Bottega dei 4 vini" per un aperitivo insieme. La passeggiata partirà alle 21.00 da Piazza Italia e si concluderà con lo spettacolo dell'attore albese Paolo Tibaldi e con una degustazione di vino animata dal concerto del gruppo musicale "Swing Quartet".

Una serata diversa dal solito, per festeggiare in modo romantico la notte di San Lorenzo!

‼️Per info: https://bit.ly/2ybUbas oppure 0173 364030