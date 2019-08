Nel mese di agosto l’Ecomuseo della Pastorizia, l’Unione Montana Valle Stura ed il Comune di Pietraporzio propongono alla Comunità locale ed ai turisti un ricco programma di manifestazioni che prevede numerosi momenti di animazione, volti a valorizzare il proprio territorio: visite guidate, laboratori del feltro per adulti e bambini, corsi di danze tradizionali occitane, concerti e degustazione di prodotti legati all’attività della pastorizia.

L’incontro con Stefania Belmondo

Un momento particolarmente significativo si svolgerà domenica 11 agosto, con l’intento di ripercorrere i risultati della carriera della campionessa di casa, Stefania Belmondo.

Nel pomeriggio di domenica tutti i tifosi, gli appassionati e gli amici che con lei hanno sofferto e gioito nei momenti cruciali delle sue leggendarie gare, con cui lo sport italiano è stato magnificato nel mondo, potranno rivivere le imprese della campionessa, attraverso la proiezione di un video.

Successivamente si svolgerà l’inaugurazione della targa “Piazza Albertville 1992”, presso l’area verde posta ai piedi dell’abitato, omaggio della scuola di intaglio e scultura del legno di Bussoleno.

La manifestazione terminerà con il concerto del trio “Ensemble d’Autore” composto da Vera Anfossi (violino), Michelangelo Pepino (tenore) e Fabrizio Pepino (tastiera).

Alla manifestazione parteciperà l’alpinista Agostino Tamagno di Pianche di Vinadio, a cui la Stampa nel 1973 dedicava un articolo dal titolo significativo: “Un italiano sul tetto del mondo”. L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere meglio le sue imprese.

Le feste patronali dell’Assunta e di San Rocco

Momenti forti delle festività saranno le diverse iniziative che si svolgeranno presso l’Ecomuseo della Pastorizia tra le quali, ad esempio, il tradizionale corso di danze occitane con l’ insegnante Daniela Mandrile, l’escursione guidata sul sentiero della Miniera di Barite ed il laboratorio del feltro con lana di pecora sambucana, così come indicato nell’allegata locandina.

Il 15 ed il 16 agosto si celebreranno nella borgata Pontebernardo le feste patronali dell’Assunta e di San Rocco, con messe e processioni tradizionali, momenti di festa per bambini e degustazioni di prodotti locali.

Venerdì 16 agosto chiuderà le manifestazioni la presentazione del video “La marmotta delle Alpi e i suoi cugini” realizzato recentemente da Gianni Valente e Luca Rossi.

L’esposizione “Pecore Sambucane in Alpeggio”

Per coloro che visiteranno l’Ecomuseo sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica “Féos sambucànos en mountanho – Pecore sambucane in alpeggio”, appositamente allestita per la stagione estiva.

L’esposizione è composta da circa 40 scatti realizzati da Teresio Degioanni che ritraggono alcuni momenti significativi e caratteristici dell’alpeggio estivo. Il percorso fotografico invita i visitatori a immergersi nella bellezza della natura che caratterizza suggestivi luoghi di alpeggio della Valle Stura e permette di approfondire la conoscenza delle diverse fasi che caratterizzano quest’importante attività pastorale: la salita (Enmountanhar), l’alpeggio vero e proprio (la mountanho) e la discesa (Dezmountanhar).

La mostra è visitabile nel mese di agosto dal martedì alla domenica negli orari di apertura dell’Ecomuseo, dalle 15.00 alle 18.00.

Per info: Unione Montana Valle Stura – tel. 0171.955555