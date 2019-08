Bunker CAMP: Estel Luz live

dalle ore 22:00 alle 01:00

Bunker

via Niccolò Paganini 0/200, 10154 Torino

Dopo un decennio come cantante e vocalist per vari progetti dell’underground torinese ed Italiano cantante Italo colombiana di base a Londra inizia il suo percorso come solista creando con una loo station e un synth paesaggi sonori che spaziano dal dub al soul ai beat sincopati.

Il mixtape Rooms in Lo-Fi che anticipa il suo primo lavoro solista e che le ha permesso di performare live in Italia, UK e USA e’ in Free Download su soundcloud; vi aspettiamo martedì 13 per un set speciale tra dub e beat made in LA

free entry