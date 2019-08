12 febbraio 2020 - Milano - Circolo Magnolia

UNICA DATA IN ITALIA

Biglietto 20€ + d.p.

Info: www.circolomagnolia.it

APERTURA PREVENDITE A PARTIRE DALLE ORE 10:00 DI GIOVEDÍ 22 AGOSTO 2019

SUI CIRCUITI Ticketone e Mailticket

Già dal loro primo LP Are You In or Out? (2009) fino a Casual Acquaintances, pubblicato lo scorso anno sulla loro Beach Goth Records and Tapes, i The Growlers hanno saputo modellare la loro immagine nella scena musicale mondiale in modo sempre più apprezzato e riconoscibile.

C’è una certa estetica molto poco levigata, ma sincera e rumorosa come l’inferno, a cui ci si deve ispirare se si vuole mettere su una band garage rock. La nota positiva è che, una volta stabilita questa estetica, il garage rock diventa uno degli stili musicali più duttili e flessibili di tutti. Almeno questo è quello che lascia pensare l’intero catalogo discografico dei losangelini The Growlers, che da 15 anni continuano a sperimentare innumerevoli varianti del garage rock. Infatti, l’unione tra la voce accattivante e spezza-cuore del cantante Brooke Nielsen e gli accordi vigorosi e mai banali della chitarra di Matt Taylor sembra quasi dimostrare che non ci sia nulla che sia vietato aggiungere ad una base di rock’n’roll per farla funzionare.

La psichedelia che caratterizzava i primi tempi era una cosa: dalla fine degli anni ’60 esistevano già innumerevoli band che hanno fuso melodie ultraterrene e insolite scelte di produzione al garage rock. Ma la svolta più recente dei The Growlers è rappresentata dall’utilizzo di sintetizzatori e suggestioni provenienti dal mondo della musica dance, come in City Club, il loro album del 2016 prodotto da Julian Casablancas dei The Strokes, che suona ancora decisamente bene. Alzano l'asticella anche nel 2018, anno di pubblicazione di Casual Acquaintances, che non è altro che una raccolta di outtakes e B-side delle session di registrazione di City Club ma in cui ogni brano si è rivelato originale e perfettamente adatto a comporre un intero album.