INAUGURAZIONE MELODY MAKER(s) SABATO 31.08.2019

"Nuova sala, dj set sul nuovo palco e inaugurazione nuova stagione carichi come il primo giorno" Melody Maker(s) & dj Blaster T. tornano dopo la pausa estiva per la loro 'ottava stagione consecutiva'.

Sempre al BLAH BLAH via Po 21 dalle ore 19 con aperitivo, aria condizionata e ingresso gratuito!



da Sabato 7 Settembre 2019 tornano i live, questi i primi 4 appuntamenti + link eventi:

7.09. Janaki's Palace (Ita, cavalcate di rock psichedelico, frammenti di jazz e strutture dilatate)

14.09. IMPACT (Old School History Punk 80's) + JESUS FREAKS (superband Negazione, Angeli, Blue Vomit)

+ presentazione libro "Dritti contro un muro" Release Party.

21.09. INFERNO Sci-Fi Grind'n'Roll + Fiori - trio rock + Happy Birthday Mkno Belushi

28.09. TUBAX (Ita, Laser Funk e Trip senza fine tra Prodigy, Daft Punk e Zeus)



MELODY MAKER(s) dj set TORINO/U.K.

è la dancing night che ripercorre tre decenni di evoluzioni delle chitarre inglesi (e non solo). MM(s) nasce nell'Ottobre del 2011 dalla testardaggine di un promoter (Francesco Rapone), un dj (Carlo Killblasterdj Clinco/Blaster T.) e un giovane cresciuto a pane e Brit-Pop (Paolo Alberto Sciacca).

Unisce tre generazioni e riempe il vuoto di serate con le stesse playlist, che si ripetono in un tragico infinito. Il nome MM(s) è un piccolo omaggio allo storico settimanale musicale britannico, il più antico al mondo.



DJ BLASTER T. tra i nomi storici del panorama torinese, tecnica e gusto di alto livello, resident dj di numerosi locali storici di Torino.

(attualmente al Blah Blah - Da Giau - Barrumba - Flora - Lab - Koko Club - Universal (Cervere) e moltissimi altri) mille progetti, eclettismo allo stato puro.