“Il Foro Festival” di Carmagnola

Seconda edizione con i Pinguini Tattici Nucleari e Eiffel 65 + Marvin & Prezioso + Marco Marzi & Marco Skarica.

Area spettacoli “Il Foro”, Piazza Italia angolo via Gobetti, Carmagnola (TO)

31 agosto – I Pinguini Tattici Nucleari in concerto

Ingresso € 20,00 – biglietti su ticketone.it

1° settembre – Karma Dance Festival con Eiffel 65 + Marvin & Prezioso + Marco Marzi & Marco Skarica

Ingresso € 10,00 – biglietti su ticketsms

I biglietti sono acquistabili anche presso le casse de Il Foro Festival nelle serate dei concerti a partire dalle ore 18:00

Il Foro Festival nasce nel 2018 da un'idea dei ragazzi della Consulta Giovanile Carmagnolese, operante sul territorio dal 2012. La manifestazione si inserisce nel contesto della Fiera Nazionale del Peperone, la cui 70^ edizione si svolge tra il 30 agosto e l’8 settembre, e nella prima edizione ha avuto Ermal Meta come ospite principale.

Il format del festival prevede due serate dedicate ai giovani, con eventi musicali come dj-set e concerti in una grande arena allestita per accogliere più di 5000 spettatori all’interno del Foro Boario di Piazza Italia, da cui il nome del festival.

Questa seconda edizione propone il 31 agosto una serata all’insegna dell’indie rock con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e il 1° settembre una serata dedicata alla musica dance dei favolosi anni '90 e 2000 con il Karma Dance Festival insieme agli Eiffel 65, a Marvin & Prezioso e a Marco Marzi & Marco Skarica.

I concerti inizieranno alle ore 21:30. Il biglietto di ingresso del 31 agosto è di € 20 ed è acquistabile su ticketone.it in http://bit.ly/pinguinicarmagnola; quello del 1° settembre è di € 10 ed è acquistabile su ticketsms.it in https://www.ticketsms.it/event/NNIvMjcB . I biglietti possono essere acquistati anche presso le casse de Il Foro Festival nelle serate dei concerti a partire dalle ore 18:00.

I Pinguini Tattici Nucleari nascono nel 2012 e sono capitanati da Riccardo Zanotti (compositore ditesti e musiche), Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati.L'esordio discografico risale al 2012 con l'EP “Cartoni Animali”, seguito nel 2014 dal primo disco “il re è Nudo” e nel 2015 da “Diamo un Calcio all’’Aldilà”. Nell’aprile 2017 esce il loro ultimo disco Gioventù Brucata,un mix caleidoscopico di generi e tematiche che fin da subito ottiene un ottimo riscontro di pubblico e criticae viene portato in giro per l'Italia con un lungo tour di più di 100 date. Attualmente la band è al lavoro sul nuovo disco previsto in uscita a Marzo 2019.

Con il Karma Dance Festival del 1° settembre, il Foro Boariosi trasformerà per una notte in un grande discoteca sotto le stelle con le hit che hanno fatto ballare e cantare a squarciagola intere generazioni insieme agli Eiffel 65, a Marvin & Prezioso e a Marco Marzi & Marco Skarica.

Gli Eiffel 65, tra gli anni '90 e i 2000 sono stati tra le band più prolifiche in fatto di tormentoni dance, ne è l'esempio “Blue (Da ba dee)”, il loro singolo d’esordio che ottenne risultati strabilianti tra cui il primo nelle classifiche di vendita di quasi tutto il mondo, comprese Inghilterra e Stati Uniti.

Marvin & Prezioso sono tra i protagonisti degli anni d'oro della dance nelle piazze e nei club di tutta Italia, con moltissimi successi tra cui "Tell me why", "Let me stay" e “Voglio vederti danzare”.

Marco Marzi & Marco Skarica producono musica da discoteca da oltre quindici anni, fanno parte dello staff di Radio Number One e da anni sono in Tour ogni estate sulle piazze del Piemonte e d’inverno nei locali.

Si può seguire Il Foro Festival su facebook @ilforofestivalcarmagnola e su Instagram @ilforofestival

Per avere maggiori info si può contattare l’Ufficio Giovani del Comune di Carmagnola allo 011.9724236

La 70^ “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola” si svolge dal 30 agosto all’8 settembre 2019, è una delle più grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore dell’enogastronomia, la più grande dedicata a un prodotto agricolo, e propone 10 giorni di eventi gastronomici, culturali e artistici con esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. Tra i principali ospiti ci saranno Arturo Brachetti, Roby Facchinetti, Oscar Farinetti, Tinto da Rai2 e il giornalista Paolo Massobrio. www.fieradelpeperone.it