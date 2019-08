Ogni mese stilisti, artigiani, designer e illustratori da tutta Italia si danno appuntamento a San Salvario, immergendosi nell'ecosistema di un quartiere in cui si incontrano culture e professionalità diverse, così come esigenze sociali e culturali differenti. Un luogo che dà vita quotidianamente a idee originali, progetti, momenti di aggregazione che escono dagli spazi canonici per trovare collocazione in terrazze, giardini, strade e piazze. San Salvario Emporium si colloca proprio nello spazio che per tradizione storica è deputato sia al commercio sia all'incontro e all'aggregazione della comunità di un luogo: la piazza (Piazza Madama Cristina), che da sempre ospita il mercato rionale durante la settimana.



San Salvario Emporium è quindi un'occasione per entrare in contatto con realtà artigiane e allo stesso tempo vivere il quartiere, frequentando i suoi spazi ed entrando in contatto con i progetti e le attività proposte dalle realtà che vi operano quotidianamente.

━━━━━━━━━━━━━━━

∎ GLI ARTIGIANI

100 maker selezionati ad ogni edizione presentano le proprie creazioni originali, realizzate in pezzi unici o in tiratura limitata, con tecniche e stili in cui si intrecciano tradizione, estetica contemporanea, ricerca e sperimentazione.



∎ LABORATORI & ESPOSIZIONI

Laboratori artigianali ed esposizioni curati dagli artigiani del quartiere e dagli espositori del mercato troveranno spazio tra i banchi di Emporium e nei laboratori di San Salvario.



∎ CLOSET Sansalvario shopping map

I negozi di Closet Sansalvario saranno presenti con un allestimento in piazza e vi aspetteranno nelle loro botteghe nel quartiere per farvi conoscere da vicino l'energia creativa che anima quotidianamente San Salvario.



∎ AREA KIDS

— in collaborazione con Dynamite Cheers Torino

I bambini, guidati dalle insegnanti della scuola, potranno cimentarsi su percorsi motori con slalom, canestro, scaletta da saltare, tubo in cui gattonare e tappetini su cui provare capriole e ruote.



Le insegnanti consentiranno ai bambini di provare il Performance Cheer insegnando loro un piccolo balletto su musica e alcune prese di cheerleading.



∎ MUSIC

— in collaborazione con Vinyl Day

DJ e maniaci dei dischi accompagnano il mercato selezionando vinili dal dehors del Sakaposh.



∎ IL SALOTTO DI EMPORIUM

— in collaborazione con CortoCorto e uonnabi

Un angolo del mercato in cui è possibile assistere a live show, spettacoli musicali o concedersi un attimo coi cartomanti di Tarot of The Pops, ascoltare la diretta di Edicolando o semplicemente rilassarsi.



San Salvario Emporium prosegue il suo percorso di eco-sostenibilità con Abbasso Impatto



www.sansalvarioemporium.com