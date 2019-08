Cinque palchi per ventisette esibizioni: torna per la seconda edizione il Vinovo Blues Festival che - forte del successo dello scorso anno - cresce mettendo in calendario una giornata in più. Tre le date che punteggeranno di suggestioni sonore di qualità assoluta la città del torinese: giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 agosto.



La formula

Formula vincente non si cambia. Solisti, gruppi, dee-jay, speaker, ballerini e professionisti del blues a vario titolo avranno anche quest’anno a disposizione cinque postazioni in cui esibirsi, ognuna caratterizzata dal nome di una delle città che si trovano lungo le mitiche highways del blues americano. In questo modo il festival per tre giorni trasformerà il centro cittadino di Vinovo in un unico gigantesco palcoscenico che aprirà il suo sipario ogni sera dalle 19 a mezzanotte per due set, il primo in chiave acustica, il secondo in versione elettrica.



Special guest in uno sciame di stelle

Il percorso sonoro suggerito dal cartellone della manifestazione - organizzata dal Comune di Vinovo e Ascom Vinovo, media partner Radio Contatto, la web radio di Vinovo - è un crescendo che culmina negli eventi del sabato sera con due headliner di statura mondiale: il chitarrista e armonicista di Chicago Rockin’ Johnny Burgin e la Treves Blues Band che calca i palchi nazionali ed internazionali dal 1974.





Rockin’ Johnny Burgin

uropa, Giappone, Stati Uniti coast to coast con una tabella di marcia da 250 concerti l'anno: questo il pedigree di colui che si è guadagnato l'appellativo di chitarrista del West con uno stile che estorce alla chitarra equilibrismi armonici superando i limiti della tradizione. Chicago è la sua casa musicale - il giovane Johnny vi arriva negli anni dell'università e lì matura le sue esperienze facendosi notare come chitarrista da Pinetop Perkins e da Sam Lay, che lo inserì nella propria band. Poi la svolta, con il trasferimento dalla città del vento alla baia di San Francisco e l’apertura a nuove suggestioni, che innestano sull'esperienza blues impressioni etniche e scosse sonore da cresta delle onde. Ma il successo di Burgin è anche nella profondità tutta sua con cui si getta nel mare del blues per poi tornare in superficie, riconducendo l'ascoltatore nel porto sicuro delle cadenze come in un abbraccio musicale rassicurante.



Treves Blues Band

45 anni di blues e non li dimostra, per la freschezza sonora e il dinamismo delle proposte musicali. La band è guidata dal Puma di Lambrate, Fabio Treves, la cui avventura inizia nel 1974 proprio nel quartiere milanese al grido di “blues alle masse”, rimastogli poi storicamente appiccicato come un tatuaggio distintivo. Ambrogino d'Oro 2014, Treves sente il suo blues talmente solido da non temere contaminazioni. Più volte armonica per musicisti italiani dello spessore di Angelo Branduardi o Pierangelo Bertoli, fino a Elio e le Storie Tese, lui e la band sono spesso al fianco di superstar di caratura internazionale. Supporter dei Deep Purple nel loro tour italiano e opening act per Bruce Spingsteen al Circo Massimo di Roma nel 2016, Treves è stato l'unico artista italiano ad essersi esibito insieme a una leggenda come Frank Zappa. I 40 anni della Band sono stati celebrati in grande spolvero all'Auditorium di Milano davanti a 1000 spettatori e, sul palco, la crema della musica italiana a rendere omaggio al ruggito blues del Puma.





IL PROGRAMMA COMPLETO



Chicago (presso Caffè Rey, piazza Rey 29)



Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 THE GOOD TIME MAKERS

Ore 21,30 LONG VALLEY BLUES BAND Feat. SCHEOL DILU MILLER



Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 MAX ALTIERI LIL' DUO

Ore 21,30 BOOGIE BOMBERS



Sabato 31 agosto

Ore 19,00 VALSUSA RETRO’ - DJ Set PIGY



Nashville (presso Bar Tre Stelle, via Cottolengo 109)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 TRAIN POWER BLUES

Ore 21,30 I.F.P. PROJECT



Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 GOOD OL’ BOYS

Ore 21,30 NICHOLAS’ GROOVERS



Sabato 31 agosto

Ore 19,30 JUST FOR NIGHT



Memphis (presso Agri 125, via Cottolengo 97)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 JERONIMO

Ore 21,30 NOT VERY BLUES



Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 I SHOT MAN

Ore 21,30 GOOD GHEDDO TRIO Feat ANDREA SCAGLIARINI



Sabato 31 agosto

Ore 19,30 VILLAGE H DUO



St. Louis (presso Camden Cafè, via Marconi 13)



Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 VALSUSA RETRO’ DJ Set PIGY

Ore 21,30 SOUL SARAH QUARTET



Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 VILLAGE H DUO

Ore 21,30 LADY SOUL BAND



Sabato 31 agosto

Ore 19,30 LOMBARDO-SCAGLIARINI DUO



New Orleans (presso Bar Centro, piazza Marconi 19)



Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 DOWNTOWN DUO

Ore 21,30 HOOCHIE COOCHIE BAND



Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 NICHOLAS’ GROOVERS ACUSTIC

Ore 21,30 THE BOOGIE CHECKERS



Sabato 31 agosto

Ore 19,00 BIG HARP TRIO



Conclusione



MAIN STAGE (Piazza Rey, Castello)



Sabato 31 agosto

ore 20,30 ROCKIN’ JOHNNY BURGIN con Fast Frank & The Hot Shout Blues



ore 22,15 TREVES BLUES BAND



Eventi collaterali:

Giovedì 29, ore 18 MAIN STAGE (Piazza Rey, Castello): incontro di benvenuto al festival a cura di EDOARDO FASSIO: Il blues è il mio miglior amico



Venerdì 30, ore 18 PIAZZA MARCONI: Workshop di danza blues con esibizione itinerante dei ballerini.



Sabato 31, ore 18 PIAZZA MARCONI: Bimbo in blues - racconti e fiabe musicali per bambini con il duoFRULLATO DI FAVOLE.



Intera durata del festival ALA COMUNALE DI VINOVO (Via Marconi) e Piazza Rey: MOSTRE D’ARTE PITTORICA con gli artisti dell’associazione ARTE CITTA’ AMICA e con la partecipazione del pittore e muralista cileno EDUARDO MONO CARRASCO.