Sabato 31/08

SUNSET PARK - LA MUSICA AL TRAMONTO presenta

BALERA FAVELA w/ CKRONO & PRP

La crew del party milanese e multiculturale Balera Favela approda a Torino per una serata di danze scatenate al ritmo di baile funk brasiliano, kuduro, cumbia e sonorità da tutto il mondo. In apertura e chiusura djset Spacerenzo e Ok Pk, dj di Radio Banda Larga / Imbarchino Soundsystem.

ore 18.00: Spacerenzo

20.00 : Ckrono b2b prp (Balera Favela)

22.00 : Ok Pk

Dalle 22 la festa si sposta all'interno

BALERA FAVELA

Balera Favela è il nome della club night, con base a Milano, messa in piedi da Ckrono, Go Dugong e prp - dj/producer di rilievo del panorama elettronico più votato ai ritmi - che si concentra sull'esplorazione delle musiche da ballo contaminate provenienti da tutto il mondo, oltrepassando ogni tipo di barriera geografica e fossato culturale. Dal kuduro al baile funk, passando per salsa, cumbia, palenque, bhangra, e tanto altro, un viaggio di musiche e suoni di fronte a cui è impossibile rimanere fermi.

—————————

SUNSET PARK è l'appuntamento del sabato dell'Imbarchino che vede nel tramonto un momento d’ascolto: spettacoli gratuiti di musica e arti performative rivolti verso il pratone di fronte all'Imbarchino. Ogni sabato dal 6 luglio al 8 settembre, dalle 15 fino al tramonto all'Imbarchino.

Le manifestazioni estive dell'Imbarchino sono realizzate grazie al sostegno di "Culturability – Rigenerare spazi da condividere" promosso da Fondazione Unipolis, Va Lentino Società Benefit, Circoscrizione 8 e Città di Torino.