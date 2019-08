GRANDE INAUGURAZIONE anni 80-90-2000 e REGGAETON / Sabato 31 Agosto @ KOGIN'S (Corso Sicilia 6). INGRESSO SOLO 5 EURO!

POSSIBILITÀ APERICENA DALLE 21(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3282281587)

FREE SHOT PER TUTTE X LE DONNE!



Il party estivo e fashion per eccellenza sulle meravigliose terrazze del Kogins per la festa cult dell'estate: LA GRANDE INAUGURAZIONE Con la migliore musica revival da discoteca dagli anni 80 ai 2000 per una notte super glam e 100% ABBRONZATISSIMA! Sabato 31 Agosto non prendete impegni, ci vediamo tutti al Kogin's (Corso Sicilia 6)!



APERICENA (Info e prenotazioni 3921763233 - 3282281587) A partire dalle 21:00 a buffet ad un costo di 15€ compresa una consumazione oppure una bottiglia di vino ogni 4 persone + serata



SERATA

a partire dalle 23:30 -Ingresso 5€ tutta la notte.

Consumazioni facoltative alcoliche 8€, analcoliche o birre 6€.



Promozione Tavoli >>> 1 bottiglia di distillato, con 5 pass 100 euro - 1 bottiglia di Champagne con 5 pass, 120 euro!.



TAVOLI (info e prenotazioni 3282281587)

a partire dalle 23:30



Dancefloor al coperto strictly 80s 90s 00s con allestimenti ad hoc e aria condizionata.

parcheggio ampio e liberissimo nei dintorni

Dress Code non obbligatorio!

Area aperitivo all'aperto con terrazze sul lungo fiume!



KOGIN'S - Corso Sicilia, 6 - Torino



DJ: Lazza and Dj Skyhard

Animazione by Radicalchicgirls



Info e Prenotazioni:



Apericena >>>

3887823821 - 328 228 1587 / Radical Chic