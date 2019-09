Un grande ritorno!!

Le Trombe di Falloppio sono un gruppo torinese rock/metal comico nato il 29 dicembre 1989 durante un'escursione in Liguria (Savona), ed ha al suo attivo circa 500 apparizioni live in Italia.

Il gruppo nacque nel dicembre del 1989 dall'incontro tra il cantante Falloppio e il polistrumentista Marco Strega, entrambi appassionati di heavy metal. I due, per divertirsi, registrarono nel 1990 una demo, le quali canzoni presentavano testi (quasi tutti scritti da Falloppio) che parlavano della vita di tutti i giorni in modo grottesco e demenziale. La demo piacque pero` cosi tanto agli amici dei musicisti che i due decisero di creare una band vera e propria seguendo le stesse coordinate. Furono ingaggiati il bassista Pherry e il batterista Flober, e il gruppo fu chiamato Trombe di Falloppio. Nel 1991 la band pubblico` una seconda demo, intitolata Che fine ha fatto Jack Lacajenne? e nello stesso anno al gruppo fu chiesto di partecipare al Festival di Sanscemo, dove le Trombe presentarono la canzone Io non corro se no poi sudo, parodia di Rock N'Roll Ain't Noise Pollution degli AC/DC.

La band partecipo` al festival anche l'anno seguente, con la canzone 10 peli d'ascella. Successivamente la band continuo` a registrare demo e, nel 1994, pubblico` il suo primo album, Santi Numi, pubblicato dalla Psycho Records (del gruppo Sony).

Questo album ebbe molto successo grazie al suo particolare stile che mescolava heavy metal con testi comici e demenziali (sempre scritti dal leader Falloppio), e la band arrivo` ad aprire concerti di gruppi e artisti come Sepultura, Elio e le Storie Tese, Ivan Graziani e Vinicio Capossela.



Il Maglio Cocktailbar Torino

Via Vittorio Andreis 18, 10152 Torino

346 707 3210

ilmaglio.torino@hotmail.it