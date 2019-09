Un anno dopo l’ospitata nell’ambito della rassegna “Cantautori in Canottiera”, ideata e prodotta da The Goodness Factory con direttore artistico Bianco, Gabriella torna sul palco di Off Topic per cantare le storie del suo secondo disco, "La pancia è un cervello col buco", accompagnata da Andrea Jannicola alla chitarra e Paolo Mazziotti al basso e percussioni.

Via Giorgio Pallavicino 35 - Torino