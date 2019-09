Showbiz live

Associazione Costruttori

Corso Umbria, 36, Torino

info 3491775318

ingresso riservato ai soci

Storica rock band

Gli Showbiz nascono nel 1992 con Filippo Bellavia alla chitarra e voce, Guido Piron alla batteria, Flavio Nicolini al basso, pubblicano il cd "Keep on playin'" nel 1996. Calcano tutti i palchi di Piemonte e Lombardia fino allo scioglimento nel 1998. Nel 2014, per celebrare i 20 anni dell'uscita del loro cd, si ricompongono, dopo essersi geneticamente modificati, cambiando bassista, Antonello De Simone. Il primo settembre 2018 esce, per LaZaRiMus, il loro nuovo album di brani originali “Scattered Hurricanes” che vede come ospite speciale Ike Willis, ex delle band di Zappa, e che i Italia si è esibito più volte con gli Ossi Duri e con Elio e le Storie Tese