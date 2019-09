OMAGGIO MORRISSEY

Morrissey, all'anagrafe Steven Patrick Morrissey (Davyhulme, 22 maggio 1959), è un cantautore e scrittore britannico. Considerato tra i più importanti precursori e innovatori della musica indie e britpop, Morrissey è ritenuto uno dei più grandi parolieri della storia della musica britannica e i suoi testi sono divenuti oggetto di studio accademico. Nel 2007, il quotidiano inglese Daily Telegraph l'ha inserito nella classifica dei cento geni viventi. Nel 2008 è stato invece annoverato tra i cento grandi cantanti di tutti i tempi, in una classifica stilata dalla rivista Rolling Stone.



Programma serata:



ore 20.00 Aperitivo a buffet + Dj Set con Mikele Devil Dj



ore 21.00 “Essere Morrissey”, dibattito su Steven Patrick Morrissey e i suoi The Smiths, ospiti della serata: Mr. Frankly (The Smiths Tribute Band) & Valentina Guida (Dj Faith)



ore 21.30 Proiezione: Morrissey – Live in Dallas (Starplex, Dallas, TX - 17/06/1991)



ore 22.30 Proiezione: Morrissey – Who Put the M in Manchester?/

Bucky Fukumoto - GBR, 2005

Questo live è stato uno dei più memorabili del 2004, anche perché segna il ritorno di Morrissey nella sua Manchester, dopo un'assenza di 12 anni e nel giorno del suo 45º compleanno. La data fece registrare il soldout, con 18.000 biglietti venduti in soli 90 minuti. Di supporto si esibirono Damien Dempsey e i Franz Ferdinand.



