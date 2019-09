MR.BISON (Heavy Psych Blues) + Swörn (Stoner Desert Rock)

Venerdì 20 Settembre ore 22.00

Free Entry

A seguire dj set



I MR.BISON sono una pietra miliare dell’ Heavy Psych Blues Italiano, on the road da 10 anni con un EP e 3 LP all’attivo.

Ormai da anni stanno girando in largo e lungo l’Italia e l’Europa condividendo il palco con band come Danko Jones, Radio Moscow, Mondo Generator, Red Fang, Sasquatch, Nebula, Sacri Monti, Baby Wood Rose, Sea Seek Steve…

Sono reduci da un lungo tour in East Coast USA e sono stati l'unica band Italiana al Planet Desert Rock 2019 a LAS VEGAS in opening a John Garcia dei Kyuss.

Il loro sound? È come se i Kyuss fossero trattati da una forte dose di Heavy rock ’70 sabbathiano con una grande influenza degli attuali Motorpsycho e la tensione muscolare dei Blue Cheer, un susseguirsi di cavalcate Heavy Blues ed atmosfere Pink Floydiane.



Swörn nasce a Torino a fine 2017 come power trio stoner/desert rock, ma le diverse influenze musicali individuali lo portano presto a discostarsi dagli stilemi più classici del genere.

I brani vivono di contrasti continui tra ritmi e atmosfere diverse passando da riff feroci a momenti psichedelici, da suggestioni di macchine che corrono forte nel deserto a mantra recitati in onore di antiche divinità.

Il trio è pronto all'esordio e presenta il suo primo album, self- titled, in uscita per Dotto / Scatti Vorticosi Records / Floppy Dischi / Brigante Records & Productions.

Swörn è lo stoner che non ti aspetti, ma che ti potrebbe piacere.