Sabato 21 Settembre 2019

Reunion degli INFERNO + FIORI + special GUEST

Ingresso 5 euro

Start 22.00 prima e dopo il live Melody Maker(s) a cura di Balster-T

Melody Maker(s) è la dancing night che ripercorre tre decenni di evoluzioni delle chitarre inglesi (e non solo).

Birtday Machno 43



INFERNO

It's only Rock'n'Roll but I Grind it!

†2002-2012†



FIORI h

I Fiori suonano canzoni rock in italiano. Queste canzoni sono disponibili su tutte le piattaforme digitali, come spotify, deezer, apple music o amazon music, e anche su YouTube si trova tutto il disco. I Fiori hanno un sito, fioriband.com, e una newsletter. L’iscrizione, sul sito, ti permetterà di restare aggiornato sulle attività dei Fiori.

Il disco dei Fiori si intitola l’Eleganza





BLAH BLAH

via Po 21, 10124 Torino

392 704 5240

info@blah-blah.it