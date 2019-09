Johnny Lapio e Arcote Project

live

The Mad Dog Social Club

Via Maria Vittoria, 35A, Torino

Telefono: 011 812 0874

dalle ore 21:30

Francesco Partipilo - sax

Emanuele Francesconi - pianoforte

Michele Anelli - contrabbasso

Fabrizio Fiore - batteria

Si avvia al compimento del decimo anno il gruppo dell'eclettico trombettista torinese Johnny Lapio.

Per il nuovo inizio di stagione selezionerà le composizioni più rappresentative della storia del gruppo, alternandole a nuove suggestioni generate durante i concerti tenuti in USA, Cina, Giappone, Nord Europa e che entreranno a far parte del prossimo disco in uscita a Gennaio 2020