2 chilometri di librerie, oltre 150 tra librai, editori piemontesi e bouquinistes, incontri e dibattiti, grandi autori italiani e internazionali, laboratori per bambini, itinerari alla scoperta della città e passeggiate letterarie. È Portici di Carta, manifestazione di promozione del libro e della lettura, che torna sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019. La libreria più lunga del mondo è un progetto della Città di Torino, con le sue Biblioteche civiche e il Centro Interculturale, realizzato da Associazione Torino, La Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte e con la partecipazione dei librai torinesi coordinati da Rocco Pinto.

Portici di Carta compie 13 anni, un traguardo davvero importante per un’iniziativa di forte impronta popolare capace di coinvolgere, fin dalla prima edizione, tutti i soggetti della filiera del libro, dagli editori ai librai, dalle biblioteche alle scuole. Da 13 anni infatti, libri, pagine e storie invadono i portici di Torino, tra via Roma, piazza San Carlo e piazza Carlo Felice, maestoso patrimonio architettonico del capoluogo piemontese, che la manifestazione valorizza, inventando occasioni di incontro e dialogo intorno al libro. Sono presenti quest’anno oltre 150 tra librai di Torino e provincia, piccoli e medi editori piemontesi e bouquinistes. I portici sono divisi in 20 tratti tematici che raggruppano in modo omogeneo le librerie e le case editrici a seconda delle rispettive specializzazioni. La manifestazione è inoltre tra le azioni richiamate nel Patto della Lettura, siglato di recente dei soggetti protagonisti della filiera del libro, che formalizza un’alleanza mirata ad accrescere il radicamento e la diffusione della lettura in città.

L’apertura dell’edizione di Portici di carta 2019 è dedicata alla presentazione del progetto, sostenuto da Intesa Sanpaolo, Ripensare le Biblioteche civiche torinesi che, nell’anno in cui ricorre il 150° anniversario dalla fondazione della Biblioteca civica Centrale, prima sede del servizio bibliotecario pubblico a Torino, è finalizzato a rinnovare l’identità dell’intero Sistema bibliotecario anche attraverso l’analisi dei pubblici, dei servizi offerti, dei valori restituiti e, nello stesso tempo, a promuoverne lo sviluppo. Fra le diverse iniziative dedicate dalla manifestazione al 150°, si segnalano la passeggiata La Torino delle Biblioteche e lo spettacolo di Assemblea Teatro Passi stracciati. Attraverso la poetica di Erri De Luca, in programma domenica 6 ottobre al Mausoleo della Bela Rosin.

L’edizione 2019 è resa ancor più speciale dalla dedica ad Andrea Camilleri, a pochi mesi dalla scomparsa, un doveroso e sentito omaggio all’autore che, più d’ogni altro, negli ultimi vent’anni ha contribuito con i propri romanzi e personaggi indimenticabili a promuovere e incentivare la lettura. Sabato 5 ottobre, ore 18.30 presso l’Oratorio di San Filippo Neri, lo scrittore Antonio Manzini e il critico letterario Antonio D’Orrico omaggiano una voce unica, critica e indipendente, coscienza critica del Paese, uno degli scrittori più amati degli ultimi decenni. L’incontro è in collaborazione con Sellerio, editore di Camilleri, sinonimo di raffinatezza e acume. Per i bambini, letture tratte da Magarìa e Topiopì, entrambi editi da Mondadori, perché non tutti lo sanno, ma l’amato inventore del Commissario Montalbano si è cimentato anche in opere per i piccoli, accomunate dalla presenza dei nonni e della campagna siciliana, a cura di Cooperativa ODS - Operatori Doppiaggio Spettacolo, in collaborazione con Mondadori.

Due gli editori ospiti di Portici di Carta. Il primo è Bompiani, una delle più importanti e autorevoli case editrici italiane, che festeggia i suoi 90 anni con un evento speciale sabato 5 ottobre, ore 21 al Circolo dei lettori. L’attrice e cantante Anna Nogara e il saggista e drammaturgo Luca Scarlini ripercorrono una lunga storia fatta di libri, commissionati, scelti, intercettati e tradotti, aiutati a venire al mondo. Il catalogo sterminato di Bompiani conta Steinbeck e Camus, Malraux e Cronin, e ancora Moravia, Eco, fino ad Antonio Scurati che venerdì 4 ottobre, ore 21 al Circolo dei lettori festeggia un anno dell’uscita di M. Il figlio del secolo, caso letterario dell’anno. Il dialogo tra lo scrittore Premio Strega 2019 e il giornalista Cesare Martinetti è occasione per parlare di storia, impegno e scrittura. Ma l’editore ospite porta anche una novità fresca di stampa: è Galateo per le ragazze da marito della giornalista Irene Soave, sabato 5, ore 15.30 all’Oratorio di San Filippo Neri con Silvia Bombino. E ancora, i librai torinesi omaggiano Bompiani, mettendo in evidenza nelle loro vetrine, già nelle settimane che precedono Portici di Carta, un libro pubblicato dall’editore milanese, nello speciale espositore dedicato a questa edizione. Il romanzo o saggio scelto accompagna i librai fino al banchetto allestito nella libreria en plein air, cuore pulsante della manifestazione.

Il secondo è Terre di Mezzo che a Portici di Carta presenta il proprio catalogo, editore che ama abitare i confini e che insegna a misurarsi con la complessità del tempo presente. È un piccolo universo in cui abitano tanti mondi, alcuni da esplorare durante la manifestazione, innanzitutto con lo spettacolo per grandi e piccoli a partire dal fortunatissimo libro La grande fabbrica delle parole, pubblicato ormai da 10 anni, sabato 5 ottobre, ore 16.30. Giuseppe Borrelli e Angelica Di Ruocco, guidati dai registi Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli portano gli spettatori nel paese dove per riuscire a parlare bisogna acquistare le parole e inghiottirle. È un paese dove parlare costa molto: ma è davvero indispensabile? A cura di Il Teatro nel Baule. Ma La grande fabbrica delle parole non è solo uno spettacolo: al libro si ispira anche il progetto curato dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli che trasforma Piazza San Carlo in una grande tela su cui realizzare insieme universi di grandi e preziose lettere. Un’azione di pittura collettiva a cui possono partecipare tutti, per una riflessione variopinta sul valore delle parole. Si rinnova inoltre in una veste inedita la tradizione della serigrafia dedicata a Portici di Carta.

E ancora tre laboratori per bambini tratti da altrettanti libri.

Gli incontri e i reading sono in programma presso l’Oratorio San Filippo Neri e al Circolo dei lettori, mentre in Piazza San Carlo il gazebo dedicato alle iniziative per i più piccoli è coordinato, curato e gestito dalle Biblioteche Civiche Torinesi, che mettono anche a disposizione duecento libri, fra cui molte novità e da ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile. Le attività vengono realizzate in collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, TorinoReteLibri, i Volontari Servizio Civile Nazionale delle Biblioteche civiche torinesi e gli allievi della ODS – Operatori Doppiaggio Spettacolo, coordinati da Stefania Giuliani.

Sempre in Piazza San Carlo torna il Bibliobus, la biblioteca itinerante che compie un anno. È un progetto della Città di Torino pensato per offrire opportunità di avvicinamento alla lettura e di inclusione. Una biblioteca civica a tutti gli effetti che quest’anno, in occasione del 150°, promuove la campagna social (Instagram e FB) Regalaci una pagina, #150bct: un invito a postare i propri dialoghi del cuore, lettere e frammenti di pagine tratte dai libri più amati, ripresi poi in una suggestiva performance curata dal Teatro delle Forme e dalla Rete Italiana di Cultura Popolare.

Nella zona pedonale di via Roma, invece, si avvicendano le iniziative promosse dal Centro Interculturale, per sperimentare lingue, espressioni artistiche, tradizioni di cura del corpo appartenenti a diverse culture. Grazie alla collaborazione con oltre 20 associazioni del territorio, consolidate dal progetto Laboratori al centro, l’occasione di scoprire la ricchezza della comunità locale, ricchissima dal punto di vista interculturale. Ai Giardini Sambuy si rinnova la collaborazione con l’Associazione Giardino Forbito, che arricchisce il programma di Portici di Carta con Tanto di cappello!, il mercato agricolo della biodiversità Googreen: Tiziano Fratus, homo radix, e Luca Scarlini, saggista e drammaturgo, giocano a barattare le proprie opere con prodotti del territorio. E ancora Letto&Riletto, in collaborazione con Mercatino Franchising, che permette agli editori di dare nuova vita ai libri meritevoli, con Sebastiano Mondadori e Claudia Bordese, e infine Marginalia Museum, libri in estinzione e letture ad alta voce, presentato da Chiara Zocchi.

Non manca il tradizionale appuntamento con le passeggiate letterarie, curate da Alba Andreini, e con gli itinerari nella Torino dei libri e dell’editoria: il programma di A spasso tra le pagine si compone di 6 percorsi attraverso la Torino degli scrittori e di 3 per andare alla scoperta la Torino dei libri. Si cammina sulle orme di Fruttero&Lucentini, Mario Soldati, Jean Jacques Rousseau, Edmondo De Amicis, Augusto Monti, Xavier De Maistre, Vittorio Alfieri, Nietzsche, Leone Ginzburg, Primo Levi, Italo Calvino e molti altri autori, che hanno abitato la città o che l’hanno attraversata e amata. Le guide delle passeggiate sono, oltre ad Alba Andreini, Francesco Ruggiero, Stefano Tubia, Silvia Nugara, Emanuela Ranucci e Claudio Panella.

Rocco Pinto e Giovanna Viglongo invitano invece il pubblico alla scoperta della Torino dei libri per andare a caccia delle storie custodite nei luoghi propri dei libri, come case editrici e librerie. Alle biblioteche della città è dedicato un itinerario speciale, in occasione del 150° anniversario della fondazione, curato proprio dalle Biblioteche Civiche Torinesi. Daniela Barbato, invece, guida i più piccoli attraverso la Torino dei bambini, in compagnia di Lapis Edizioni e Libreria dei Ragazzi.

Il programma entra nel vivo già venerdì 4 ottobre con la sopracitata anteprima, l’appuntamento con Antonio Scurati al Circolo dei lettori, e prosegue con l’incontro di sabato 5, ore 10 all’Oratorio di San Filippo Neri che inaugura la manifestazione. Partecipano l’assessora alla Cultura della Città di Torino Francesca Leon, il dirigente Archivi, Musei e Patrimonio Culturale della Città di Torino Stefano Benedetto. In occasione del 150° anniversario della loro fondazione, la presentazione del progetto Ripensare le Biblioteche Civiche Torinesi, sostenuto da Intesa Sanpaolo. Attraverso immagini, narrazioni e video, a cura di Antonio Damasco, direttore di Rete Italiana di Cultura Popolare, il racconto del ruolo delle biblioteche ripercorrendo le testimonianze dei veri protagonisti: i lettori. È inoltre presentato il nuovo logo delle Biblioteche Civiche e il ricco calendario di eventi e appuntamenti. Facciamo conoscenza.

Tra gli appuntamenti in programma si segnalano: la presentazione del nuovo romanzo di Andrés Neuman, scrittore, poeta e traduttore argentino, selezionato dalla rivista «Granta» tra i migliori giovani scrittori di lingua spagnola, sabato 5, ore 17.30 presso l’Oratorio di San Filippo Neri. Si intitola Frattura (Einaudi) ed è la storia di Yoshie, sopravvissuto a Hiroshima, e delle donne che lo hanno amato, di un secolo ferito, di un mondo lacerato: un canto di resilienza in grado di illuminare la bellezza trascurata delle cose rotte. Anche Fabio Geda ha in serbo una novità: a Portici di Carta la presentazione del suo nuovo atteso romanzo, Una domenica (Einaudi) domenica 6, ore 17 all’Oratorio San Filippo Neri con i gruppi di letture delle Biblioteche Civiche Torinesi e dello SBAM, e le letture di Lorena Senestro. Una riflessione sulle imperfezioni dell’amore, sui rimpianti, sulla vita che resta. Gioele Dix, invece, apprezzatissimo attore e regista, racconta al pubblico La Bibbia ha (quasi) sempre ragione (Claudiana), sabato 5, ore 11.30, Oratorio di San Filippo Neri, edizione ampliata della raccolta di riflessioni su personaggi e avvenimenti sparsi nel grande oceano biblico. Bompiani, editore ospite dell’edizione, porta una novità fresca di stampa, è Galateo per le ragazze da marito della giornalista Irene Soave, riflessione leggera sul bon ton e la seduzione nel nuovo millennio. L’incontro con l’autrice è sabato 5, ore 15.30 all’Oratorio di San Filippo Neri con Silvia Bombino. Mario Calabresi, già direttore di La Stampa e la Repubblica presenta invece La mattina dopo (Mondadori), domenica 6, ore 18 all’Oratorio di San Filippo Neri, immersione nel vuoto che ciascuno prova il giorno successivo a un grande dolore.

Importante e attuale il dibattito Una legge per il libro, una legge per leggere, sabato 5 ottobre, ore 12 all’Oratorio di San Filippo Neri, con Enzo Borio, Cristina Giussani, Walter Martiny, Flavia Piccoli Nardelli e Rocco Pinto. Se l’Italia è uno dei Paesi europei con i più bassi indici di lettura dipende anche dall’insufficienza delle politiche a sostegno del libro e della lettura. La legge in discussione in parlamento riuscirà a invertire la rotta? Ne discutono i rappresentanti di editori, librai, bibliotecari con Flavia Piccoli Nardelli, tra i deputati che più si sono impegnati sul tema.

In programma anche Gilberto Corbellini e il suo Nel paese della pseudoscienza (Feltrinelli), sulla necessità di difendere la scienza da false credenze e superstizioni; Federico Faloppa con Brevi lezioni sul linguaggio (Bollati Boringhieri), saggio su una delle componenti fondamentali della vita; l’Omaggio a Guido Ceronetti a cura di Alberto Jona, Paola Roman, Pietro Crivellaro e Anna Peyron, in collaborazione con Centro Studi Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, nell’ambito di Incanti; lo spettacolo Passi stracciati. Attraverso la poetica di Erri de Luca con Gisella Bein, Claudio Massarente, Angelo Scarafiotti, Renzo Sicco e Cristina Voglino, a cura di Assemblea Teatro e in collaborazione con Voglino Editrice, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della fondazione delle Biblioteche Civiche Torinesi.

Portici di Carta ricorda Eugenio Pintore, bibliotecario, lettore vorace, maestro di scrittura, persona di immensa cultura, è l’occasione per ricordarlo e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il mondo del libro, con Marco Chiriotti, e le letture di Riccardo Ferrari, Walter Martiny, Franco Orsola, Enrico Remmert e Cecilia Cognigni, sabato 5, ore 11.30 all’Oratorio di San Filippo Neri.

Chiude la 13ª edizione, lunedì 7, ore 18 al Circolo dei lettori la scrittrice Chiara Valerio con il suo nuovo romanzo edito da Einaudi. È Il cuore non si vede, storia di Andrea Dileva che un mattino si sveglia e si accorge di non avere più il cuore. Non è morto, ma forse non è vivo, perché siamo fatti di legami, allegrie immotivate, mancanze e ferite, oltre che di tendini, muscoli e ossa.

Portici di Carta è un progetto della Città di Torino, realizzato da Associazione Torino, La Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte, in collaborazione con Bompiani, Terre di Mezzo, Sellerio, ALI – Associazione Librai Italiani, SIL – Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai, Colti – Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti, Biblioteche Civiche Torinesi, TorinoReteLibri, ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Centro Interculturale, Giardino Forbito, Bookblog, Premio Nati per Leggere, Concorso Lingua Madre, ODS – Operatori Doppiaggio e Spettacolo.







Portici di Carta | XIII edizione | 5-6 ottobre 2019

Il programma completo

Venerdì 4 ottobre, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 21 | ANTEPRIMA | M. Il figlio del secolo (Bompiani)

Con Antonio Scurati e Cesare Martinetti

Come è nato il caso letterario dell’anno? Il Premio Strega 2019 lo racconta al pubblico di Portici di Carta spiegando perché in questo momento storico è importante che la letteratura abbia una funzione anche civile. Un dialogo sulla storia, l’impegno, la scrittura. Con la lettura di alcune pagine inedite dal seguito di M.

Sabato 5 ottobre, Oratorio San Filippo Neri, via Maria Vittoria 5

Ore 10 | Apertura di Portici di Carta XIII edizione

Saluti istituzionali con Francesca Paola Leon, Stefano Benedetto e Antonio Damasco

In occasione del 150° anniversario della loro fondazione, presentazione del progetto Ripensare le Biblioteche Civiche Torinesi, sostenuto da Intesa Sanpaolo. Attraverso immagini, narrazioni e video, a cura di Antonio Damasco (direttore di Rete Italiana di Cultura Popolare), il racconto del ruolo delle biblioteche ripercorrendo le testimonianze dei veri protagonisti: i lettori. È inoltre presentato il nuovo logo delle Biblioteche Civiche e il ricco calendario di eventi e appuntamenti Facciamo conoscenza.

Ore 11.30 | Un ricordo di Eugenio Pintore

Introduce Marco Chiriotti, letture di Riccardo Ferrari, Walter Martiny, Franco Orsola, Enrico Remmert, modera Cecilia Cognigni

Bibliotecario, lettore vorace, maestro di scrittura, oratore sapiente, persona di immensa cultura, passione professionale e umanità. Quale modo migliore per ringraziarlo e ricordarlo per tutto quello che ha fatto per il mondo del libro, se non dedicargli letture da lui amate o da lui stesso ispirate?

Ore 12 | Una legge per il libro, una legge per leggere

Con Enzo Borio, Cristina Giussani, Walter Martiny, Flavia Piccoli Nardelli e Rocco Pinto

Se l'Italia è uno dei Paesi europei con i più bassi indici di lettura dipende anche dall'insufficienza delle politiche a sostegno del libro e della lettura. La legge in discussione in parlamento riuscirà a invertire la rotta? Ne discutono i rappresentanti di editori, librai, bibliotecari con Flavia Piccoli Nardelli, tra i deputati che più si sono impegnati sul tema.

Ore 15.30 | Galateo per ragazze da marito (Bompiani)

Con Irene Soave e Silvia Bombino

Cosa hanno in comune le ragazze da marito di oggi e quelle di una volta? Una riflessione leggera, a partire dalla rilettura di manuali per signorine e signore pubblicati fra l'Unità d'Italia e il Sessantotto, sul bon ton della seduzione nel nuovo millennio: matrimonio, verginità, reputazione, dignità, libertà, lavoro, sesso e piacere.

Ore 16.30 | La grande fabbrica delle parole

Spettacolo per adulti e bambini dai 4 anni con Giuseppe Borrelli e Angelica Di Ruocco, regia Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli

A cura di Il Teatro nel Baule

A partire dal libro Terre di Mezzo

C’è un paese dove le persone non parlano quasi mai e per pronunciare le parole bisogna comprarle e inghiottirle. Alcune sono più care di altre, non si pronunciano spesso, se non si è ricchissimi. Nel paese della grande fabbrica, parlare costa molto: ma è davvero indispensabile?

Ore 17.30 | Frattura (Einaudi)

Con Andrés Neuman e Andrea Debenedetti

Un uomo scampato per caso all'esplosione di Hiroshima lascia il Giappone ancora ragazzo con la speranza vana di trovare altrove il modo di riparare le fratture più dolorose. Ci torna ormai vecchio con il suo bagaglio di sofferenze, ma anche di incontri, amori e di attaccamento alla vita.

Ore 18.30 | Omaggio ad Andrea Camilleri

A cui è dedicata l'edizione 2019 di Portici di Carta

Con Antonio Manzini e Antonio D'Orrico

In collaborazione con Sellerio

Voce libera e indipendente, coscienza critica del paese, testimone di un'idea di Italia che non smette di affascinare all'estero. Andrea Camilleri è stato tutto questo, ma soprattutto è stato il simbolo di una casa editrice, Sellerio, che è da sempre sinonimo di raffinatezza e acume.

Sabato 5 ottobre, Piazza San Carlo

Ore 10.30-19 | Storie piccine per bambini nati per leggere

Letture a tu per tu per bambini 0-5 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Non è mai troppo presto per un buon libro (scelto tra i vincitori del premio Nati per Leggere), per incontrare nuovi amici e storie buffe con cui ridere ed emozionarsi insieme a mamma, papà, zii e nonni.

Ore 10.30-18 | La grande fabbrica delle parole

Azione di pittura collettiva per grandi e piccoli

A cura di Artenaute - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Realizziamo insieme universi di grandi preziose lettere: caratteri differenti, di diverse altezze, forme e dimensioni da dipingere, comporre e scomporre. Perché le parole, come incantesimi, fanno esistere le cose!

Dalle ore 10.30 | B come Benvenuti a Portici di Carta!

Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Libri e storie per dire: «Siamo contenti di stare insieme!».

Dalle ore 11.30 | Le storie di Camilleri per i piccini

Letture animate di Magarìa e Topiopì per bambini dai 4 anni

A cura di Cooperativa ODS in collaborazione con Mondadori Editore

Un bimbo scopre la natura insieme al suo amico pulcino, una bambina scompare dopo aver detto una formula magica: due storie per ricordare il nostro grande amico Camilleri.

Dalle ore 12.30 | T come Terre

Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Libri e storie dal catalogo di Terre di Mezzo, editore per ragazzi ospite di Portici di Carta 2019.

Dalle ore 13.30 | P come Pappa

Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Storie per chi aspetta o ha appena finito il pranzo: dal libro alla tavola e dalla tavola al libro.

Dalle ore 14.30 | C come Cane Puzzone e altri cani

Letture ad alta voce per bambini dai 4 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Intelligente e coraggioso, ma anche un po’ stralunato, Cane Puzzone ha tante storie da condividere, con i suoi vicini di strada pelosi e con tutti i bambini che vorranno essere suoi amici.

Dalle ore 15.30 | Le storie di Camilleri per i piccini

Letture animate di Magarìa e Topiopì per bambini dai 4 anni

A cura di Cooperativa ODS in collaborazione con Mondadori Editore

Un bimbo scopre la natura insieme al suo amico pulcino, una bambina scompare dopo aver detto una formula magica: due storie per ricordare il nostro grande amico Camilleri.

Dalle ore 17.30 | A come Amici alberi

Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Gli alberi sono nostri amici, dobbiamo proteggerli perché anche loro ci vogliono bene. Ascoltiamo le loro storie.

Dalle ore 18.30 | L come Libri per crescere

Letture per bambini dai 3 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Protagonisti sono i finalisti del premio Nati per Leggere, letti e scelti dai bambini di tutta Italia. Come La balenottera azzurra di Jenni Desmond (Lapis), il preferito della sezione Crescere con i libri per l’edizione 2019.

Sabato 5 ottobre, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 15.30 | Omaggio a Guido Ceronetti

A cura di Alberto Jona, Paola Roman, Pietro Crivellaro e Anna Peyron

In collaborazione con Centro Studi Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, nell’ambito di Incanti (03-10/10)

Una chiacchierata fatta di ricordi, aneddoti, letture e marionette, per parlare, a un anno dalla scomparsa, dello scrittore, uomo di teatro, filosofo, traduttore, giornalista, intellettuale poliedrico che ha attraversato la cultura italiana del secondo Novecento lasciando un segno indelebile.

Ore 21 | Buon compleanno Bompiani! | Una storia lunga 90 anni

Con Luca Scarlini e Anna Nogara

La storia di una casa editrice è fatta di storie. Storie di donne e uomini, del loro lavoro, dei loro gusti, delle loro decisioni, del segno che hanno lasciato. Ma soprattutto storie di libri, 90 anni di libri. Commissionati, scelti, intercettati, tradotti, aiutati a venire al mondo e nel mondo accompagnati.

Domenica 6 ottobre, Piazza San Carlo

Dalle ore 10 | I bambini alla scoperta di Torino

Passeggiata letteraria con Daniela Barbato

A cura di Lapis Edizioni e Libreria dei Ragazzi

La guida scritta da Guido Quarzo e Willy Beck accompagna bambini e famiglie in un itinerario per conoscere curiosità e leggende della città, come quella dell’Alfiere dell’esercito sardo, o quella di Castore e Polluce, storie di patate ed elefanti.

Dalle ore 10.30-19 | Storie piccine per bambini nati per leggere

Letture a tu per tu per bambini 0-5 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Non è mai troppo presto per un buon libro (da scegliere fra i vincitori del premio Nati per Leggere), per incontrare nuovi amici e storie buffe con cui ridere ed emozionarsi insieme a mamma, papà, zii e nonni.

Dalle ore 10.30-18 | La grande fabbrica delle parole

Azione di pittura collettiva per grandi e piccoli

A cura di Artenaute - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Realizziamo insieme universi di grandi preziose lettere: caratteri differenti, di diverse altezze, forme e dimensioni da dipingere, comporre e scomporre. Perché le parole, come incantesimi, fanno esistere le cose!

Dalle ore 10.30 | B come Bentornati!

Letture per bambini dai 3 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Quando le storie sono il modo migliore per salutare chi si vuol bene.

Dalle ore 11.30 | Divertiti con Pina!

Laboratorio con Chiara Panacciulli e Sara Lopiano per bambini 5-7 anni

A cura di Terre di Mezzo in collaborazione con Associazione Città Incantata

Accompagnamo Pina e i suoi amici alla fattoria per raccogliere frutta e verdura, guidare il trattore, dar da mangiare ai pulcini e scoprire tante nuove parole in italiano e in inglese. Per poi, seduti nel carrello, cercare i suoi cibi preferiti tra banconi e scaffali colorati, in attesa di un bel pranzetto!

Dalle ore 12.30 | L come Libri per crescere

Letture per bambini dai 3 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Protagonisti sono i finalisti del premio Nati per Leggere, letti e scelti dai bambini di tutta Italia. Come La balenottera azzurra di Jenni Desmond (Lapis), il preferito della sezione Crescere con i libri per l’edizione 2019.

Dalle ore 13.30 | P come Pappa

Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Storie per chi aspetta o ha appena finito il pranzo: dal libro alla tavola e dalla tavola al libro.

Dalle ore 14.30 | Due a me o due a te?

A cura di Terre di Mezzo in collaborazione con Associazione Città Incantata

Laboratorio con Chiara Panacciulli e Sara Lopiano per bambini 6-8 anni

Tornando a casa, l'orso trova tre funghi. La sua amica donnola li cucina per benino ma quando si mettono a tavola cominciano i guai: chi dei due ha diritto ad averne due? Mentre gli amici discutono, la volpe, che li osserva da lontano, sa bene che tra i due litiganti…

Dalle ore 15.30 | F come Fiaba

Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

Fiabe classiche e riscritte, per riscoprire la magia di racconti pieni di fantasia e immaginazione.

Dalle ore 16.30 | Che cosa c'è nella tua valigia?

Laboratorio con Chiara Panacciulli e Sara Lopiano per bambini 7-9 anni

A cura di Terre di Mezzo in collaborazione con Associazione Città Incantata

Un giorno arriva uno strano animale, impolverato e stanco, con una grossa valigia, dentro tutta la sua casa. La volpe, il coniglio e la gallina, curiosi e diffidenti, la rompono e trovano un ricordo molto prezioso. Decidono così di preparare un regalo di benvenuto davvero speciale!

Dalle ore 17.30 | M come Mamme di tutto il mondo!

Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni

A cura di Biblioteche Civiche Torinesi, ITER, Servizio Nazionale Civile Volontario e TorinoReteLibri

«Son tutte belle le mamme del mondo», canta una canzone, e noi le festeggiamo con storie da tutti i Paesi.

Domenica 6 ottobre, Oratorio San Filippo Neri, via Maria Vittoria 5

Ore 10.30 | Madri: reali, immaginarie, simboliche

Con le autrici del Concorso letterario nazionale Lingua Madre Andreea Luminita Dragomir (Romania), Bahar Heidarzade (Iran) e Amàlia Lombarte del Castillo (Spagna), conduce Daniela Finocchi

A cura di Concorso letterario nazionale Lingua Madre

Da quattordici anni, il Concorso Lingua Madre racconta, attraverso le loro parole, le storie delle donne straniere (o di origine straniera) che scrivono in italiano. Oggi, tre delle autrici partecipanti raccontano se stesse all’ideatrice del progetto.

Ore 11.30 | La Bibbia ha (quasi) sempre ragione (Claudiana)

Con Gioele Dix

A dieci anni dalla prima pubblicazione, che fu successo anche teatrale, uno dei più apprezzati autori e registi italiani presenta la nuova edizione, ampliata, della raccolta di frammenti, spunti, riflessioni su personaggi e avvenimenti sparsi nel grande oceano biblico.

Ore 15 | Nel paese della pseudocoscienza (Feltrinelli)

Con Gilberto Corbellini

La scienza ci ha insegnato a essere liberi, a coltivare un pensiero critico in grado di scardinare con il metodo i pregiudizi, ma la comunicazione contemporanea, soprattutto attraverso i social media, rischia di affermare superstizioni e credenze da cui la scienza stessa va difesa.

Ore 16 | Brevi lezioni sul linguaggio (Bollati Boringhieri)

Con Federico Faloppa e Marco Aime

Il linguaggio è un tema che da sempre incuriosisce gli uomini perché parla di qualcosa che ci tocca nel profondo. La lingua è componente fondamentale della vita, l’uso che ne facciamo parla della nostra personalità e del nostro modo di relazionarci agli altri, e sono poche le cose tanto intime per un essere umano come la propria storia e competenza linguistica.

Ore 17 | Una domenica (Einaudi)

Con Fabio Geda, letture di Lorena Senestro

Con i gruppi di lettura delle Biblioteche civiche torinesi e dello SBAM

Un’unica giornata può racchiudere un’esistenza intera. Come per il protagonista di questo romanzo che, quarantenne da poco vedovo, a causa di un piccolo incidente vede trasformarsi una normale domenica di novembre nell’occasione per riflettere sulle imperfezioni dell'amore, sui rimpianti, sulla vita che resta.

Ore 18 | La mattina dopo (Mondadori)

Con Mario Calabresi

«La mattina dopo mi sono alzato alle cinque e un quarto. Ho fatto fatica, ma era quello di cui avevo bisogno». Uno dei più noti giornalisti italiani, già direttore di La Stampa e la Repubblica e autore di libri di successo, si immerge nel vuoto che ciascuno prova il giorno successivo a un grande dolore.

Domenica 6 ottobre, Mausoleo della Bela Rosin, strada Castello di Mirafiori 148/7

Ore 20 | Passi stracciati. Attraverso la poetica di Erri De Luca

Con Gisella Bein, Claudio Massarente, Angelo Scarafiotti, Renzo Sicco e Cristiana Voglino

A cura di Assemblea Teatro in collaborazione con Voglino Editrice

Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della fondazione delle Biblioteche Civiche Torinesi, tra fotografia e teatro, la testimonianza di un incontro con i reclusi in un ospedale psichiatrico in Bosnia dove la pazzia risulta essere più normale della guerra che si sta combattendo.

Lunedì 7 ottobre, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 18 | INCONTRO DI CHIUSURA | Il cuore non si vede (Einaudi)

Con Chiara Valerio e Leonardo Caffo

Un mattino, al risveglio dopo sonni inquieti, Andrea Dileva scopre che dal petto gli è scomparso il cuore. Non è morto, certo, ma forse non è vivo. Semplicemente sta scomparendo. Perché siamo fatti di legami oltre che di tendini, muscoli e ossa. Di allegrie immotivate, mancanze, ferite, amori imperfetti.

Le passeggiate letterarie | A spasso tra le pagine. 9 itinerari in città

Partenza domenica 6 ottobre, ore 10

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: passeggiate@porticidicarta.it

#1 Al Quadrilatero sulle orme di Fruttero&Lucentini, Mario Soldati, Jean Jacques Rousseau

guida Alba Andreini | partenza Urban Center, piazza Palazzo di Città

#2 A San Donato sulle orme di Edmondo De Amicis, Augusto Monti, Xavier De Maistre

guida Francesco Ruggiero | partenza monumento dedicato al Traforo del Frejus, piazza Statuto

#3 Sotto i portici di via Po sulle orme di Vittorio Alfieri, Friedrich Nietzsche, Mario Soldati

guida Stefano Tubia | partenza Torre Littoria, piazza Castello

#4 Nel quartiere Crocetta sulle orme di Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Primo Levi

guida Silvia Nugara | partenza via Lamarmora 35

#5 A San Salvario sulle orme di Amara Lakhous e Younis Tawfik, e nelle parole di Natalia Ginzburg

guida Emanuela Ranucci | partenza ingresso Stazione Porta Nuova, corso Vittorio Emanuele II 53

#6 In Vanchiglia sulle orme di Emilio Salgari, Italo Calvino, Ernesto Ferrero

guida Claudio Panella | partenza via Napione angolo corso San Maurizio

#7 I luoghi del libro. Gli editori, i librai e le loro storie

guida Rocco Pinto | partenza piazzetta Viglongo

#8 Alla scoperta della città

guida Daniela Barbato | partenza Palazzo Madama, piazza Castello

#9 Una Biblioteca per tutti

partenza ore 11 | Palazzo Civico, via Milano 1