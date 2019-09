Martedì 24 Settembre dalle 23:30 è il giorno dell’inaugurazione della stagione 2019/2020 del Pick Up (dal 1971). Il club è stato completamente ristrutturato la scorsa stagione, diventando di fatto il locale più importante della città. Ora, comincia questa nuova stagione con alcuni nuovi interventi per renderlo sempre più al top. La serata con cui aprirà le porte è Chica Loca, che continuerà da qui in poi per tutti i Martedì della stagione. Molti saranno i migliori special guest djs del genere musicale Urban che si alterneranno nel corsi di questi mesi invernali del 2019, ecco alcune anticipazioni: Dj Double da Bologna, il veterano dell’Hip Hop Master Freez da Firenze, la djette Kiki da Roma, Dj Zax dallo Yolo, Dj Bright e molti altri in definizione.

Chica Loca è il format urban creato dall’organizzazione di eventi People & Alive. La serata nasce nella stagione 2013/2014 al Ki Club di Torino, ma ben presto quelle mura stanno strette vista la notevole affluenza di pubblico. Il tutto si sposta quindi al Cacao e poi nell’invernale a La Gare, al Club 84 e infine al Pick Up. Migliaia di persone accorrono per il marchio ormai consolidato in Torino e provincia. Chica Loca si è subito imposta come una delle serate più importanti, fino a diventare l’unica vera serata da club ogni Martedì notte a Torino! La formula magica è un altissimo livello di professionalità. In consolle Dj Fede, protagonista in questa estate 2019 ad Ibiza nei clubs Hi, Privilege, Swag, che all’interno della serata seleziona Hip Hop, Reggaeton, Afro, Dancehall e Rap Italiano. E’ l’anima della serata, produttore musicale e beatmaker. I suoi dischi sono un punto di riferimento per ogni appassionato di musica black da più di ventisette anni. Insieme a lui c’è il vocalist Ricky Jo, che quest’estate ha ottenuto grandi riscontri con il suo ultimo singolo Pepito, brano scritto ed interpretato da Ricky e prodotto dal dj e producer Marco Ooki.

Il Pick Up è un club di successo creato ben 48 anni fa da Ivo Lunardi (anche discografico con l’etichetta Voom Voom Music) e sua moglie Graziella e poi proseguito con maestria dal figlio Luca Lunardi, purtroppo recentemente scomparso. Le mura di Via Barge 8 hanno visto transitare, in tutti questi anni, personaggi dello spettacolo (Christian De Sica, Ursula Andress, Beppe Grillo, Paolo Villaggio, Renato Zero, Walter Chiari), le feste delle squadre di calcio Torino e Juventus e leggende vere dello sport come: Zoff, Capello, Trapattoni, Boniperti, Altafini, Cabrini. Il Pick Up anche in questa stagione 2019/2020 sarà aperto dal Martedì alla Domenica, tranne il Giovedì, proponendo dj set, musica dal vivo.