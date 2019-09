AUDIODROME Club - Infoline: 3388080144. Inizio sempre ore 23:00 fino a tarda notte.

Sabato 21/09/2019 - OVER (100% TECHNO) @ Audiodrome (Strada Mongina 9/9, Moncalieri, Torino) -

special guest dj: FATIMA HAJJI

+ Gandalf, Marbøx

Dj, compositrice e donna imprenditrice (gestisce la sua piattaforma di etichette promuovendo anche alcuni eventi con lo stesso nome in luoghi come Ibiza, Amsterdam e Barcellona). Fatima, spagnola di nascita ma con origini arabe, è un'amante della natura e degli animali, naturalmente, ama un genere musicale come la Techno. La sua musica parte dalle sue radici analogiche e classiche attraverso i suoni più contemporanei, combinando tutto con suoni ancestrali, è specializzata nella ricerca delle sue profonde origini africane. I suoi dj set sono sinonimi di freschezza, audacia e groove “spietati", “medicina" ideale per divertirsi. Questi sono alcuni dei festival più importanti in cui si è esibita: Awakenings, Decibel, Free Your Mind (Olanda); Tomorrowland, Liberty White (Belgio); Toxicator, Electric City (Germania); Monegros, Electrobeach, Aquasella, Medusa, Electrosonic, Weekendbeach, 4Every1 (Spagna); Eco Festival (Slovenia), Elektrobotik (Francia),… Insieme a lei si esibiranno i djs Gandalf da Genau e Marbox.