Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, torna la magia della Nuit Royale, del ballo di corte, dei fasti e delle atmosfere del ‘700, rivisitati in chiave moderna, per la straordinaria festa della Reggia di Venaria.

Sabato 5 ottobre la Galleria Grande della Reggia di Venaria ospita nuovamente la Nuit Royale, la grande festa con rigoroso dress code dedicato alla corte settecentesca, per rievocare le emozioni di un’epoca antica e farle diventare realtà.

Una riproposizione dell’antico “Gran Ballo”, festa mondana organizzata a Corte, che si teneva alla Venaria Reale, proprio nel mese di ottobre. Un vero tuffo nel passato proposto da due realtà torinesi specializzate nell’organizzazione di feste a tema in location non convenzionali: Prince Experience e Toga Party People.

Migliaia di persone vestite con abiti d’epoca, immerse nello splendore regale della Reggia di Venaria, per tornare al tempo della corte, degli sfarzi e della stupefacente maestosità dell’epoca settecentesca.

Una edizione ricca di sorprese e novità, già a partire dal pomeriggio si terranno workshop di gruppo dedicati ai balli dell’epoca e a dalle ore 20, orario in cui si apriranno i cancelli, il Gruppo Storico Nobiltà Sabauda animerà la serata con balli settecenteschi all’interno della splendida sala di Diana e, come da abitudine, le animazioni proseguiranno nella Chiesa di Sant'Uberto. Tra le innovazioni dell’edizione 2019: il tema, Profumi d’Oriente, così da poter personalizzare il proprio travestimento e la tariffa dedicata agli UNDER 25 volta ad avvicinare i giovani a vivere un’esperienze unica nel suo genere.

Programma della serata:

20:00 Aperitivo a buffet con danze e concerto nella Galleria Grande

20:00 Royal Dinner placée nella Sala di Diana

22:00 Gran Ballo nella Galleria Grande

Dress Code obbligatorio: Costume del Settecento

L’evento è acquistabile esclusivamente on line sulla piattaforma THE TIPS al seguente link: https://www.thetips.it/torino/eventi/nuit-royale-2019-vendita-biglietti-2607/694

La Nuit Royale si è ormai affermata come uno degli eventi più attesi a Torino e in Piemonte e come una delle feste in costume di maggior richiamo, con partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Tipologia e prezzi dei biglietti:

· UNDER 25 BUFFET CON DANZE E CONCERTO | 25,99 € | dalle ore 20,00

· UNDER 25 GRAN BALLO | 15,99 € | dalle ore 22,00

· GRAN BALLO | 30,99 € | dalle ore 22,00

· BUFFET CON DANZE E CONCERTO | 60,99 € | dalle ore 20,00

· ROYAL BUFFET CON DANZE E CONCERTO | 70,99 € dalle ore 20,00

· ROYAL DINNER | 100,99 € | dalle ore 20,00

Ogni tipologia di biglietto prevede una consumazione.

L'INGRESSO ALL’EVENTO E' VIETATO L'INGRESSO AI MINORI DI 18 ANNI

Per informazioni e prenotazioni tavoli:

info@nuitroyale.com oppure whatsapp +39 3357762680