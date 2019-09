Andrea Cabras, in arte CABRAS, è un musicista, turntablist e compositore di origine sassarese e residenza bolognese.

Comincia ad avvicinarsi alla musica con il giradischi diventando un virtuoso dello scratch ed imparando poi a comporre, scrivere la musica e suonare il piano.

Esce nel 2016 il suo primo album di 13 canzoni (vinile, cd e digitale ) intitolato “Experiemental Scratch Jazz Experience”, disponibile da ROCK & FOLK di Torino, considerato tra i best jazz album del 2016 dalla rivista musicale UK VIBE e presentato anche nel palco del Veneto Jazz.

Ha inoltre suonato con musicisti come D-STYLES e aperto il live di AFRIKA BAMBAATAA, YARAH BRAVO.Vince per due anni consecutivi il titolo di Ida italy showcategory 2017 – 2018 andando alle finali mondiali a Krakow.

L'album richiama i suoni dell'ACID JAZZ , del FUNK e della musica CLASSICA fondendosi insieme in brani originali e temi sia lenti che veloci e più ritmati. Un apporccio sperimentale sia nella parte compositiva che live, con l'inserendo spesso anche dello scratch come strumento musicale e d altri effetti elettronici fusi con strumenti musicali anche acustici.

Suonerà il suo album in 5tetto insieme a LUIGI GRITELLA alla chitarra, ANDREA LAFACE al basso, GIULIA PECORA al violino e FRANCESCO MUSSO alla batteria, componenti della band torinese MANIAXX BAND.



A seguire DjSet a cura di VALLETTA e SEBA mc