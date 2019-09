AMEN e Salgari Records propongono un affascinante concerto con Estel Luz all Amen Loft.

Dalle 19:00 APERITIVO alla carta nel Dehors.

Dalle 20:00 (circa...) CONCERTO.

Prima consumazione + concerto: € 10,00

Prenotazione consigliata al 393.1561505

Dopo un decennio come cantante e vocalist in vari progetti dell’underground torinese ed Italiano Estel Luz cantante Italo colombiana di base a Londra inizia il suo percorso come solista creando con una loop station e un synth paesaggi sonori che spaziano dal Dub al Soul ai beat sincopati.

La collaborazione con Ezra, veterano della produzione underground torinese e non solo, le permette di entrare in contatto con Davide Vizio e iniziare un percorso musicale di coproduzione e creatività condivisa.

Il mixtape Rooms in Lo-Fi che anticipa il suo primo lavoro solista e che le ha permesso di performare live in Italia, UK e USA e’ in Free Download su soundcloud, in autunno l’uscita del primo full length di Estel coprodotto con Vizio ed Ezra.





AMEN

Via Valprato 68 (Docks Dora), 10155 Torino