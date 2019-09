Sabato 28 Settembre 2019

GENAU pres. Thomas P. Heckmann (Trope - AFU Limited / DE)

Resident djs: Seven Sins (Genau - Calima / IT)



Azimut Club - Via Modena 55 - Torino



La storia della musica techno, sin dalla sua nascita negli anni '80, si basa su cicli, corsi e ricorsi. Si è evoluta in correnti e stili che hanno attraversato momenti di maggiore e minore popolarità, uscendo e rientrando a più riprese dall'underground. La Acid Techno non fa eccezione: negli anni '90 assistiamo alla sua esplosione; poi anni di minimalismo la relegano ai soli rave party. Ma negli ultimi tempi gode di una crescente popolarità e assistiamo al suo prepotente ritorno non solo nei club, ma anche nei grandi festival elettronici in tutto il mondo.



Thomas P. Heckmann è un artista che ha attraversato tutta la storia della acid, dalle prime produzioni seminali fino a oggi. Nato a Meinz, in Germania, vive dentro e per la musica. Alla fine degli anni '80, giovanissimo, ha già composto brani synth pop, ebm, industrial e sperimentali. Affascinato dal sound di band come KLF e 808 State, fa il suo ingresso nel mondo della techno attraverso la porta principale: la sua release del 1991 "Liquid", firmata Exit 100 e uscita prima su Force Inc poi su Mute Records, diventa un "disco storia", suonato ancora oggi. Nel '93 apre la Trope Records e inaugura il suo progetto di maggior successo, DRAX, che influenzerà profondamente la techno degli anni a venire.



Nel 1994 lancia AFU Limited, etichetta che con vari spin off ha all'attivo oltre cento release. Silent Breed, Knarz, Electro Nation e i già citati DRAX ed Exit 100 sono solo alcuni degli alias con cui Thomas si è fatto conoscere al mondo in oltre 30 anni di carriera. Negli ultimi tempi è tornato prepotentemente alla ribalta con il suo nome reale, con il quale ha firmato release su label come Monnom Black (di Dax J) e Nachtstrom. Sabato 28 Settembre approda per la prima volta a Torino con il suo carico di acid, techno ed electro beats, accompagnato in consolle dai resident Seven Sins.



