Nuovo progetto di Amaury Cambuzat (F) già conosciuto come leader degli ULAN BATOR o ancora come chitarrista della leggendaria band tedesca dei faUSt.

Si tratta di musica improvvisata in stile ambient, dark, contemporanea, drone, cinematografica, sperimentale, ripetitiva, Kraut, nella quale il suono e le atmosfere vengono create al momento con la chitarra elettrica e effetti a pedale, senza uso di campionamenti o elementi pre-registrati, e con una punta di elettronica.

I FEEL LIKE A BOMBED CATHEDRAL prevede l'uscita di più dischi su etichette internazionali.

Un primo disco intitolato REC.REQUIEM è uscito quest'anno in Italia, per l’etichetta Fiorentina Dio Drone.





LUIGI PUGLIANO è un musicista e compositore di Torino, fondatore della band Lule Kaine, attiva per oltre 10 anni [2001-2013] e con cui ha realizzato 3 Lp e 2 Ep. Nel 2007 suona insieme a Claudio Agrosi [Up to Date, Loto Nero, Havoc] nel progetto di elettronica IDM, Neonshift. Nel 2017 esordisce con un disco di elettronica - ambient ispirato da artisti quali William Basinski, Brian Eno, Labradford, Boards of Canada, Biosphere, Pan American e Oneohtrix Point Never, disco che ottiene ottimi riscontri dalla critica.



www.deleterecordings.com



A seguire: BORDERline!

Dark, Wave, Punk, Post Punk, EMB

DJset by Max'el, Faith

Special guest: Federico Frusciante





Contributo artistico: 10€

Ingresso riservato ai soci ARCI



Disponibili le nuove tessere ARCI 2019/2020

Disponibili anche le tessere ARCI 2018/2019 a 3€!