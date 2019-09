THE VOICE OF ROCK tributo al leggendario artista britannico GLENN HUGHES ex bassista/cantante di DEEP PURPLE, TRAPEZE, BLACK SABBATH, BLACK COUNTRY COMMUNION che vanta un immensa carriera solista e numerose collaborazioni con alcuni tra i più grandi artisti della musica Rock mondiale.



THE VOICE OF ROCK:

Alexx Panza: Voce

Tony Scantamburlo: Chitarra

Bruno Menzio: Basso

Claudio Calvano: Batteria



MAGLIO COCKTAILBAR

Via Andreis, 18 TORINO



INGRESSO LIBERO