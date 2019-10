Parte in maniera esplosiva la 5° stagione di Live Music al Birra Ceca Pub82 con i BOOGIE BOMBERS.

Nel 2004 tra le jam sessions dell’underground torinese si incontrano due tra i più giovani musicisti della scena blues locale: l’armonicista e cantante Andrea “Boris” Borasco e il chitarrista Joele “Joe” Musso. Boris scrive i brani mentre Joe ci mette i riffs. Comincia così la storia di un progetto che vede nel corso degli anni cambiare formazione, collaborando con numerosi artisti dell’area torinese e non, tra jam sessions, apparizioni in radio, tv e live.

Nel 2015 pubblicano il disco live “Docks Dora Session” sotto il nome di Fratelli Tabasco ma nel 2017 sono obbligati a fermarsi a causa di problemi legali dovuti al copyright della parola “tabasco”.

Dopo diversi mesi di assenza dai palchi, senza smettere di produrre nuovo materiale, nell’autunno 2018 la band si ripropone come BOOGIE BOMBERS. A questo punto avete davanti uno dei sound più solidi ed esplosivi, nato dai blues e cresciuto nel tempo con l’amore, la rabbia, la passione e tutto quello che serve per arrivare al cuore di chi ascolta. Qualcuno ha detto che sarebbe un delitto non condividere qualcosa di tanto potente e i Boogie Bombers sono qui per questo. Per raccontare il nostro tempo e le storie di cui è fatto, per farvici ballare sopra o per liberarvi dai vostri blues quotidiani bombardandoli al ritmo giusto.





sabato alle ore 22:00

Birra Ceca Pub82

Via Alpignano 82, 10098 Rivoli Torinese,

011 953 5056