Sabato 5 Ottobre ore 22.30 Waste Pipes - ingresso gratuito. Prima e dopo il live MELODY MAKER(s) by Blaster-T

Waste Pipes sono attivi dal 2003, senza nessun cambio di formazione, con alle spalle due album, due EP, tre singoli e più di 600 concerti tra Italia e Europa.

Le sonorità richiamano il classico Hard Rock sporco di Blues con ventate più moderne, influenze Grunge, Dance e Funky. Un mix di divertimento, alto volume, sudore ed onestà.



In questi 16 anni la band ha collaborato con artisti del panorama piemontese come Valerio Giambelli (Statuto), Gianni Condina, Mauro Tavella (Linea 77 e Persiana Jones) e Madaski (Africa Unite). Ha inoltre diviso il palco con Elio e Le Storie Tese, Fabio Treves Blues Band, Meganoidi, Perturbazione, D-A-D, The Bastard Sons of Dioniso, Pino Scotto, Thunder Express (ex-The Hellacopters) e persino con l'intramontabile Bobby Solo.

L'ultima fatica discografica risale al 2016, si chiama "Fake Mistake" e viene distribuito da Atomic Stuff. Il primo singolo/video è "Stay The Night", che riassume bene il mood dell'album dove si mischiano moderno e classic rock, riffoni granitici e melodie.



Dopo più di un anno di pausa, la band è tornata insieme a inizio 2019 e ora è al lavoro su un nuovo album: duro e puro.





BLAH BLAH

via Po 21, 10124 Torino

392 704 5240

info@blah-blah.it