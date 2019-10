Linda Lee Hopkins // En quartet

giovedì 3 ottobre 2019 ore 21:30 - 23:30 - 10 €

In Francia è un’autentica istituzione del gospel

Ha cantato con Glorya Gaynor, Ray Charles, Incognito, Bob Sinclair e tanti altri.

LINDA LEE HOPKINS

En quartet:

Philippe Martel – Pianoforte

Christophe Le Van – Basso elettrico e contrabbasso

Philippe Le Van – Batteria

Special Guest: Fulvio Albano - Sax

Nata in North Carolina si è formata accanto a mostri sacri come Gloria Gaynor e Percy Sledge, è stata la corista ufficiale di Ray Charles in Francia e fondatrice del progetto “Gospel pour 100 voix”.

In Francia ha prestato la sua voce alle produzioni di Bob Sinclair, Marc Cerrone e Ben L'Oncle Soul, una voce in grado di muoversi a proprio agio tra le varie sfumature del canto "black" che vanta - sia come interprete che virtuosa - un CV incredibile. Lee, infatti, ha portato la sua voce in oltre 30 paesi in tutto il mondo.

Cantante carismatica, è dotata di uno stile ineguagliabile e padrona assoluta del linguaggio afroamericano.