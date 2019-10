“La Musica è Uguale per Tutti”: l’undicesima edizione del festival dell’innovazione musicale si ispira al terzo articolo della Costituzione Italiana per puntare i riflettori sulla musica emergente indipendente e sulla formazione in campo musicale, con l’obiettivo di dimostrare, nel delicato contesto politico, economico e sociale in cui viviamo, che tutti siamo uguali di fronte alla musica.

Dal 2009 _resetfestival è il festival gratuito dedicato ai giovani talenti e ai nuovi strumenti e modelli di business in ambito musicale. È un percorso formativo e una vetrina per connettere musicisti, professionisti, addetti ai lavori e pubblico. Il festival prodotto da The Goodness Factory, in programma dal 30 settembre al 5 ottobre 2019, verrà ospitato per il secondo anno consecutivo da OFF TOPIC, l’hub culturale della città di Torino dedicato alla creatività.

Da undici anni _resetfestival è sperimentazione, networking e scouting: un modello tutto italiano, che si ispira agli show-case festival europei, dove i musicisti hanno la possibilità di scoprire come funziona il “music business” attraverso i workshop, i laboratori e i talk e di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità.

Cinque le aree tematiche:

_make

Quattro giorni di full-immersion sul modello dell’hackaton culturale durante i quali vengono sviluppati laboratori, workshop e attività formative con l’obiettivo di accelerare i progetti artistici coinvolti.

Fiore all’occhiello della sezione _make è _reHUB dove quattro artisti emergenti lavorano con quattro autori affermati (i Mentor) coordinati dal produttore Ale Bavo (Mina, Subsonica, Cristina Donà, Linea 77) e dalla scrittrice Valentina Farinaccio per un inedito esperimento di intelligenza collettiva. La parte creativa viene affiancata da un intenso percorso di progettazione imprenditoriale ispirato alle start-up school e ricalibrato sulla musica.

Nelle precedenti edizioni i Mentor sono stati Ermal Meta, Niccolò Fabi, Francesco Di Bella, Levante e Dutch Nazari, Giovanni Truppi, Pierluigi Ferrantini (Velvet), Tommaso Cerasuolo (Perturbazione), Diodato, Federico Dragogna (I Ministri), Maurizio Carucci (Ex-Otago), Roberto Angelini.

Quest’anno, per la prima volta, da _reHUB nascono due nuovi esperimenti:

_reHUB reporter, lo spazio per approfondire le storie che ruotano intorno al mondo di _resetfestival, della sua musica, dei suoi artisti e della città che ospita l’evento. Quattro Mentor affiancheranno i giornalisti emergenti durante i giorni del festival per parlare di longform web, video, audio, fotografia e scrittura. Il laboratorio sarà coordinato da Alessandro Cappai, docente al Master in Giornalismo dell’Università di Torino. I Mentor di reHUB reporter saranno Marianna Bruschi (caporedattore GEDI Digital), Silvia Boccardi (producer video), Paolo Piacenza (tutor radio al Master in Giornalismo Giorgio Bocca Università di Torino), Sergio Ramazzotti (scrittore e fotoreporter Parallelozero).

_reHUB autori e produttori. Il festival sarà il tetto creativo per noti autori e produttori della canzone italiana che a OFF TOPIC si incontreranno per session di co-scrittura.

_talk

L’area dedicata ai racconti e alle case-histories musicali con testimonianze ed esperienze di musicisti e addetti ai lavori in un confronto diretto con il pubblico, sviluppata quest’anno in collaborazione con Biennale Democrazia sul tema del lavoro.

_live

Due palchi dedicati alle migliori proposte della musica emergente italiana selezionate tramite call.

_show

_resetfestival è al tempo stesso curatore e contenitore del progetto Glocal Sound – Giovane Musica d’Autore in Circuito, con l’obiettivo di offrire opportunità di esibizione ai talenti selezionati tramite i Circuiti Regionali dello Spettacolo.

_share

L’area dedicata ai nuovi media, all’innovazione tecnologica e alle start up innovative in ambito creativo e musicale è il luogo d’incontro tra artisti, ospiti e addetti ai lavori per raccontare la community della musica con interviste e showcase acustici.

_resetfestival è una produzione The Goodness Factory, con il contributo di Fondazione CRT, il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino.

È realizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo, Off Topic, TYC – Torino Youth Centre. Partner istituzionali: Biennale Democrazia, Torino Creativa, Friendly Piemonte.

Info

30 settembre-5 ottobre 2019

Off Topic, via Pallavicino 35, Torino

www.resetfestival.it

_r / LIVE

> Martedì 1 ottobre, ore 21.00

CANTAUTORI IN CANOTTIERA

speciale _resetfestival

Torna il format ideato da The Goodness Factory.

Presentano Bianco e Luca Carocci.

_r / LIVE

> Mercoledì 2 ottobre, ore 21.00

DUEL - CANTAUTORI A CONFRONTO

speciale _resetfestival

Presentano i due autori del contest Federico Sirianni e Tiberio Ferracane.

_r / OFF

> Giovedì 3 ottobre, dalle 17.00

lL VOLTO, RIFLESSO DELL'ANIMA

Il fotografo Damiano Andreotti immortalerà tutti i volti del Festival.

_r / LIVE

> Giovedì 3 ottobre, ore 21.30

_resetfestival PREVIEW

Il live di _reHUB presentato da Alessandro Burbank.

VENERDÌ 4 OTTOBRE

_r / MAKE

ore 15.30 - 18.00

LISTEN

Gli addetti ai lavori ospiti di _resetfestival ascoltano la tua musica.

Prenotati scrivendo una mail con oggetto “LISTEN” all’indirizzo musicareset@gmail.com

_r / SHOW

ore 15.30 – 18.30

GLOCAL SOUND

Iniziativa promossa dai Circuiti Multidisciplinari delle Regioni Piemonte, Marche, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna, Veneto, Lazio, Puglia e di ulteriori soggetti riconosciuti promotori dello spettacolo dal vivo per promuovere la musica originale e inedita in tutte le sue forme, attraverso il sostegno a giovani autori e produttori di musica indipendenti.

Con Opra Mediterranea, Fran e I Pensieri Molesti, Nularse, Otonn, Gibilrossa.

_r / SHARE

ore 18.00 – 19.00

APERIDIVO

Il cortile di OFF TOPIC, occhiali da sole, tramonto, uno (?) spritz... ed eccoti protagonista dell'AperiDivo!

_r / TALK

ore 19.00 – 20.00

LA MUSICA È UNA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO

In collaborazione con Biennale Democrazia.

_r / LIVE

ore 20.30 – 24.00

_resetfestival STAGE

Live di Leandro, La Gabbia, Le Disfunzioni e I Rettili, Sem, The Selfish Cales, Tonno, Baobab, Spina, Il Solito Dandy, Milo.

_r / OFF

dalle 24.00

VOGLIO VEDERTI DANZARE

L’after-show ufficiale dei migliori concerti di musica italiana.

► SABATO 5 OTTOBRE

_r / MAKE

ore 15.30 - 18.00

LISTEN

Gli addetti ai lavori ospiti di _resetfestival ascoltano la tua musica.

Prenotati scrivendo una mail con oggetto “LISTEN” all’indirizzo musicareset@gmail.com

_r / SHOW

ore 15.30 – 18.00

GLOCAL SOUND

Con: Segnali di Ripresa, Francesco Sbraccia, Fabio Capponi, Violet Anatomy, Lylai feat. Laura Vasari.

_r / SHARE

ore 18.00 – 19.00

APERIDIVO

Il cortile di OFF TOPIC, occhiali da sole, tramonto, uno (?) spritz... ed eccoti protagonista dell'AperiDivo!

_r / TALK

pre 19.00 – 20.00

LA MUSICA RIPUDIA LA GUERRA

In collaborazione con Biennale Democrazia.

_r / LIVE

ore 20.30 – 24.00

_resetfestival STAGE

Live di Nòe, Afrodream, Arcano16, Zagara, Il Fulcro, Yosh Whale, Cesare Augusto Giorgini, Silvia Rita, Valentina Polinori, Il Befolko.

_r / OFF

dalle 24.00

PORTAFORTUNA

speciale _resetfestival

Festa finale con dj set in collaborazione con Portafortuna.

___________________

_r / SHARE

> Giovedì, venerdì e sabato

IN VIAGGIO CON HARRY

In collaborazione con KeepOn Live.

_r / OFF

> Giovedì, venerdì e sabato

V_reset

Arriva a Torino la Virtual Reality con due inedite esperienze di gaming musicale create attraverso il visore Oculus Quest: Tilt Brush e Beat Saber.

Evento FB → www.facebook.com/events/2162646210702935

Per prenotazioni → https://vreset.carrd.co