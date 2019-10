Domenica 6 ottobre

Cash Only

La vita di Johnny Cash in musica, dipinti, parole

Il progetto, un insieme di canzoni, dipinti e reading sulla vita di Johnny Cash, è nato grazie alla fortissima passione di Roby Leo e Maria per il cantautore statunitense. La voce intensa e profonda di Roby Leo e i dipinti in bianco e nero di Maria ripercorreranno i punti cardine della sua vita difficile, passionale e tormentata.

Sul palco si alterneranno canzoni, immagini e parole per portare lo spettatore nel turbolento mondo dell’icona della country music d’oltreoceano.

Maria Accordino

Allieva di Andrea Gammino e di Ernesto Morales i quali le hanno trasmesso l’amore e la passione per la tecnica dell’acquerello e l’olio su tela.

La pittura e la musica sono passioni che accompagnano la pittrice da sempre, sono state una grande risorsa per superare momenti difficili, sono diventati un porto sicuro in cui approdare fatto di immagini, sogni ed emozioni.

Roby Leo

Fin dall’età di due anni mostra una smisurata passione per il mondo della musica.

A 8 anni si trasferisce a Bellaria e inizia a studiare la batteria da autodidatta.

A15 anni iniziano le prime collaborazioni e i primi concerti dal vivo con artisti del panorama rock/ doom/metal italiano.

Negli anni a seguire, grazie ai suoi studi musicali, scoprirà un grande interesse per la musica country e per un artista in particolare, Johnny Cash, uno degli artisti più enigmatici e controversi del panorama americano, colui che faceva abbeverare i delinquenti della prigione di Folsom alla fonte del country, uno che grazie alle sue canzoni è diventato una intramontabile icona.

Impugnando una vecchia Eko del ‘79 di suo padre - ex musicista - scoprirà di possedere una potente voce baritonale che lo porterà sulla strada di questo progetto a Cash dedicato.







CAFE’ NERUDA

Via E. Giachino 28/E– Torino

