Domenica 6 ottobre ore 21

Alex & the Motown Band

Soul, r&b, rock

"Alex & the Motown Band" è una formazione nata a Torino nel 2013 e consolidata nel 2016 che propone un viaggio nella musica attraverso le canzoni più belle dell'epoca d'oro dell'etichetta Motown (casa discografica che produsse artisti del calibro di Etta James, Stevie Wonder, The Tempations, Four Tops) partendo dagli anni 50 fino ad arrivare agli anni 80, riportando in vita le atmosfere soul, r&b, rock e con un pizzico di disco music brillantinata! Un viaggio magico attraverso divertimento, emozione ed anima testato gia in piazze ed eventi torinesi.





La Divina Commedia

Via S. Donato 47 – Tel. 011/488356 – Torino www.ladivinacommedia.eu

