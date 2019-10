L’inaugurazione della Stagione 19/20 della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino sarà affidata sabato 12 ottobre alle ore 21 (con replica domenica 13 ottobre alle ore 16.30) alla prima rappresentazione italiana di VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA della compagnia Roseland Musical di Barcellona, in collaborazione con Torinodanza festival. Uno spettacolo originalissimo con un linguaggio visivo e danzato di carattere innovativo ma comprensibile a tutti, ispirato a una delle più celebri opere del padre della fantascienza: Jules Verne. Viaggio al centro della Terra è un romanzo scientifico-avventuroso scritto nel 1864 che narra di un’immaginaria esplorazione nelle profondità del mondo. I danzatori della compagnia Roseland Musical vivranno le avventure incredibili descritte dallo scrittore francese interagendo, attraverso due schermi video, con differenti personaggi virtuali, così da creare negli spettatori l’illusione di vivere un meraviglioso e fantastico viaggio.

Due sorelle, Eva e Ava, decidono di seguire le orme dei loro antenati, in particolare del nonno esploratore, e andare in Islanda, dove incontreranno Hans, una guida che le condurrà in una straordinaria avventura al centro del pianeta. Le due sorelle sono molto diverse: una vive in un mondo scientifico e tecnologico, l'altra è romantica e più incline alle discipline umanistiche. Ma le loro diverse conoscenze saranno molto utili in una discesa in cui troveranno creature e paesaggi sorprendenti, ma anche i residui culturali che l'umanità ha lasciato dietro di sé.

Una vorticosa discesa verso il centro della terra, in cui i protagonisti a passo di danza (classica, contemporanea, hip-hop e break dance), scopriranno esseri viventi e scenari incredibili realizzati, con le immagini, dal celebre artista multidisciplinare Franc Aleu. L'effetto di proiezioni 3D porta il pubblico verso dimensioni sorprendenti in cui la danza, la musica e la realtà virtuale convivono in perfetta sincronia. Un viaggio anche interiore, con un finale a sorpresa, che stupirà gli spettatori e li indurrà a interrogarsi sul presente e sul futuro.

Adatto ad ogni pubblico a partire dai 5 anni di età

Roseland Musical è una compagnia fondata da Marta Almirall con oltre 30 anni di esperienza nella creazione e produzione di spettacoli di danza per tutti gli spettatori con un particolare interesse per il pubblico delle nuove generazioni. Il lavoro di Franc Aleu, artista visivo, vincitore dell'edizione del Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per l'impatto delle sue creazioni visive, ha sperimentato nelle ultime due produzioni “Pinocchio” e “Viaggio al centro della Terra”, un nuovo linguaggio teatrale in cui danza e musica convivono con le proiezioni creando un effetto 3D in cui il reale e il virtuale coesistono in perfetta sincronia.

“Viaggio al centro della Terra” è nato in coproduzione con il Festival GREC di Barcellona ed è stato presentato in numerosi Festival e Teatri europei.

INFO E PRENOTAZIONI

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

c.so Galileo Ferraris, 266 – 10134 Torino - tel. 011/19740280 – www.casateatroragazzi.it

Biglietti: Intero € 15 -Ridotto (under 14) € 12 (prevendita a partire dal 3 Settembre 2019)