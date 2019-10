12 Ottobre dalle ore 20

Teatro della Parrocchia

OPEN DAY DEL TEATRO

E CONCERTO “THE SPELL OF DUCKS”

Mulino ad Arte / The Spell of Ducks

Quest'anno Mulino ad Arte ha scelto di presentare in maniera diversa la nuova stagione teatrale.

A partire dalle ore 20.00 sarà offerto al pubblico un aperitivo al Teatro della Parrocchia, lo spazio che ospiterà tutta la programmazione 2019/2020.

Chiuderà la serata, alle ore 21.00, il concerto della scoppiettante band torinese “The Spell of Ducks”, protagonista di tanti successi.

Con: Ivan Lionetti (voce), Andrea Del Col (chitarra e cori), Guido Greco (banjo, tastiere e cori), Alessandro Negri (batteria), Gianluca Gallucci (basso), Alberto Occelli (violino e viola)

I The Spell Of Ducks sono una band di Torino nata nel settembre del 2015. Danno il via quasi immediatamente ad un’intensa attività live che li porta ad esibirsi su più di 60 palchi nel 2017, tra cui quello di Apolide Festival, del Teatro dell’Opera di Firenze e del Teatro Ariston. Entrano poi in programmazione su MTV Italia e partecipano all’ottava edizione di Italia’s Got Talent nella fase delle “audition”, ottenendo l’approvazione di tutti e quattro i giudici. A novembre 2018 vengono selezionati da Red Ronnie per la finale di Fiat Music, portando sul palco dell’Ariston di Sanremo il loro primo singolo in italiano, “Giada”.

BIGLIETTO UNICO A 5€

PER INFO E PRENOTAZIONI:

370.3259263 / info@mulinoadarte.com