The Kolors, la band capitanata da Stash Fiordispino, hanno scelto di tornare nelle venue che hanno segnato il successo del precedente "Frida tour": in questo mini club tour è stato scelto di privilegiare le atmosfere più intime, per non perdere il contatto con il pubblico, vera forza e punto di partenza della band partenopea.

Inizialmente i concerti erano previsti per lo scorso aprile, ma sono stati rimandati a causa degli impegni televisivi di Stash Fiordispino, professore della passata stagione di Amici di Maria De Filippi e quindi impegnato fino a fine maggio con la fase del serale del talent show di Canale 5.

I The Kolors sono tre ragazzi appassionati di rock e musica elettronica. Il trio inizia a collaborare a Milano nel 2010, quando arriva anche il primo ingaggio professionale, che li porta a diventare la resident band di uno dei locali più longevi della città: Le Scimmie.

Il loro nome inizia a crescere e a diffondersi e nel 2015 vincono “Amici”, aggiudicandosi anche il premio della critica. Pubblicano l’album “Out” (su etichetta Baraonda/Artist First) che, trainato dalla hit Everytime, è subito al primo posto tra gli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per 11 settimane consecutive, segnando un record, e raggiungendo il quarto platino con oltre 200.000 copie vendute.

Nel 2016 fanno incetta di premi: ai Kid’s Choice Awards 2016 di Nickelodeon nella categoria “Cantante italiano preferito”, ai TIM Music On Stage Awards come “Migliore Fan Base”, “Talento Italiano del Futuro” e “Miglior Look” e vincono i premi “Best Performance” e “Mtv History” agli Italian MTV Awards.

Nel 2017 pubblicano “YOU”, il nuovo album registrato a Londra e anticipato dal primo singolo “What happened Last Night” feat.Gucci Mane & Daddy's Groove - accompagnato da un video girato a Tokyo dai ragazzi di YouNuts! - che vanta anche la collaborazione con gli ex Oasis e Beady Eye Andy Bell e Gem Archer. Alla parte tecnica del disco hanno collaborato anche Tommaso Colliva (Muse) e Mark “Spike” Stent con il suo team (Ed Sheeran, Beyoncé, One Republic).

A febbraio 2018 i The Kolors hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano, ‘Frida (mai, mai, mai)’. Il pezzo diventa una hit, risultando il brano più trasmesso di San Remo. Il video ha ottenuto oltre 11 milioni e mezzo di views.

Il 6 luglio 2018 è uscito il singolo “Come le onde” featuring J-Ax, diventando un vero tormentone. Il video che vede protagonisti attori bambini nelle vesti de i The Kolors e J-Ax, ha superato 5 milioni di visualizzazioni.









THE KOLORS

Mercoledì 9 Ottobre 2019

Hiroshima Mon Amour

Ore 22 – biglietti 25 euro + d.p.

Prevendite sul circuito www.ticketone.it